Убийца Вороненкова умер в больнице

Как стало известно "Вестям", убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова скончался на операционном столе.

Такую информацию корреспондент издания получил из разговоров сотрудников правоохранительных органов возле операционной, осуществлявших охрану больницы.

"Готовый. Вызывайте начальство", - прокомментировал один из силовиков кончину киллера.

Врачи делали убийце трепанацию черепа, пытаясь склеить голову, поврежденную выстрелом охранника. В ходе операции у мужчины десять раз останавливалось сердце.

Украинская полиция подтвердила смерть убийцы депутата Вороненкова, сообщает «Интерфакс». Также это подтвердили в пресс-службе генпрокурора Украины.

Как сообщалось ранее, cегодня утром в центре Киева, на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко возле гостиницы Premier Palace Hotel был убит бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков. Убийца сначала что-то спросил у Вороненкова, а затем открыл стрельбу. Во время покушения телохранитель Вороненкова успел ранить нападавшего, которого экстренно отвезли в Киевскую городскую больницу. Туда же перевезли и раненого охранника. Позже с места преступления было изъято 20 гильз.

Как сообщило украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на свои источники, убийца находился в розыске за совершение преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Имени преступника издание не называет, но уточняет, что это мужчина 1988 года рождения, который разыскивался днепровскими правоохранительными органами за фиктивное предпринимательство и отмывание доходов. Генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Киеве заявил, что убийца Вороненкова имел при себе паспорт гражданина Украины. «По документам да. Сейчас мы проверяем, были ли они настоящими», — приводит слова Луценко телеканал «112 Украина».

Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Генпрокуратура назвала две основных версии: показания Вороненкова против Януковича либо дело, связанное с контрабандой в ФСБ. Напомним, что в прошлом году Вороненков эмигрировал на Украину с супругой, получил гражданство этой страны, дал показания по делу о госизмене в отношении украинского экс-президента Виктора Януковича, стал критиком российских властей, был заочно арестован в РФ по обвинению в мошенничестве и объявлен в международный розыск. Полиция рассматривает версию заказного убийства, среди версий убийства Вороненкова в первую очередь рассматриваются возможные действия России. В Кремле назвали обвинения в "российском следе" абсурдными.