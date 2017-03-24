Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

ЕС не вернет Эстонии гигантский сахарный штраф

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Эстония проиграла спор о возврате сахарного штрафа в Европейском суде. | ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Европейский суд постановил оставить без рассмотрения иск, с помощью которого Эстония хотела оспорить так называемый сахарный штраф в размере 34,3 млн евро. Кроме того, Эстонии придется уплатить как собственные судебные расходы, так и расходы Еврокомиссии.

В решении суда сообщается, что обстоятельства, на которых основывалось ходатайство об изменении решения по сахарному вопросу, отправленное Еврокомиссии Эстонской Республикой, нельзя считать новыми или важными, передает ERR Uudised.

Эстония подала иск в Европейский суд в начале марта 2015 года в связи с тем, что Европейская комиссия не удовлетворила ходатайство о возврате уплаченных Эстонией денег за излишки складированного сахара. Всего за ислишки сахара Эстонии был назначен штраф в размере 45,7 млн евро, из которых Эстония выплатила 34,3 млн, то есть 75 процентов от назначенной суммы. Оставшиеся 6,6 млн евро Еврокомиссия позволила оставить на покрытие собственных расходов, поэтому Эстонии не пришлось вносить их в бюджет ЕС.

Правительство добивалось возвращения выплаченных за излишки складированного сахара 34,3 млн евро, но Европейский суд оставил иск Эстонии без рассмотрения.

Наверх