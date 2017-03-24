ЕС не вернет Эстонии гигантский сахарный штраф

В решении суда сообщается, что обстоятельства, на которых основывалось ходатайство об изменении решения по сахарному вопросу, отправленное Еврокомиссии Эстонской Республикой, нельзя считать новыми или важными, передает ERR Uudised.

Эстония подала иск в Европейский суд в начале марта 2015 года в связи с тем, что Европейская комиссия не удовлетворила ходатайство о возврате уплаченных Эстонией денег за излишки складированного сахара. Всего за ислишки сахара Эстонии был назначен штраф в размере 45,7 млн евро, из которых Эстония выплатила 34,3 млн, то есть 75 процентов от назначенной суммы. Оставшиеся 6,6 млн евро Еврокомиссия позволила оставить на покрытие собственных расходов, поэтому Эстонии не пришлось вносить их в бюджет ЕС.

Правительство добивалось возвращения выплаченных за излишки складированного сахара 34,3 млн евро, но Европейский суд оставил иск Эстонии без рассмотрения.