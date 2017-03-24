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Депутаты призывают правительство заняться проблемой нелегальной торговли домашними животными

BNS
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ФОТО: Agu Remmelg

Семь депутатов Рийгикогу и евродепутат Тунне Келам призывают правительство серьезно заняться решением проблемы, связанной с нелегальной торговлей домашними животными. По мнению политиков, это может стать общеевропейской темой во время председательства Эстонии в ЕС.

Депутаты обратились с соответствующим предложением к премьер-министру Юри Ратасу, министру сельской жизни Тармо Тамму, министру иностранных дел Свену Миксеру и главе МВД Андресу Анвельту. По словам социал-демократа Марианне Микко, черная торговля (в том числе и интернет-торговля) питомцами достигла в Евросоюзе неслыханных масштабов. «Мы призываем правительство взять ситуацию под свой контроль во время председательства Эстонии в ЕС: необходимо привлечь внимание общественности к этому типу нелегальной торговли, а также включить этот вопрос в повестку дня на уровне ЕС», - прозвучало в письме, отправленном в Дом Стенбока.

«Лучшей мерой по ограничению процветающей нелегальной торговли стало бы обязательное чипирование кошек и собак во всех странах ЕС», - отметила Микко. Социал-демократ вместе с другими депутатами предлагает правительству выступать за то, чтобы и в Эстонии, и в Евросоюзе в целом чипирование и электронная регистрация животных была бы обязательной». «Необходимо сосредоточиться на урегулировании онлайн-продаж, чтобы препятствовать нелегальной торговле кошками и собаками, а также чтобы обеспечить лучшую защиту животным и нашим жителям», - отметила она.

Нелегальная торговля домашними животными все больше перебирается в интернет, что, в свою очередь, становится угрозой для здоровья не только животных, но и людей. По словам Микко, такой бизнес часто использует различия в законодательствах разных стран, в ценах и в стандартах благополучия животных.

Теперь от правительства ожидают действий Марианне Микко, Тунне Келам, Ээрик-Нийлес Кросс от Партии реформ, Моника Хауканымм из Свободной партии, Андрес Метсоя от IRL, Эйки Нестор, Барби Пилвре и Ивари Падар из Социал-демократической партии.

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