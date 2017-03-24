Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Михаил Стальнухин не будет участвовать в муницпиальных выборах в Нарве, если его однопартийцы, руководящие приграничным городом, не будут ходатайствовать о переходе какой-нибудь местной школы на русский язык обучения в гимназических классах.
Депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин, ранее заявлявший о своем желании принять участие в муниципальных выборах в Нарве, может передумать, передает Rus.ERR.
«Я оповестил некоторых членов правления партии о том, что если нарвские центристы не изменят свою точку зрения, что в Нарве должна остаться только государственная гимназия, работающая на государственном языке, то мне мои принципы не позволят идти с ними в одном списке», - сказал Стальнухин в интервью «Радио 4».
«Сейчас Министерство образования дает возможность Нарве сделать одну школу проектной. На базе этой школы будет создаваться новая методика», - отметил Стальнухин, добавив, что Нарва решила отказаться от такой школы, что для него неприемлемо.