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Михаил Стальнухин из-за споров с однопартийцами в Нарве может не участвовать в местных выборах

Rus.Postimees.ee
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Михаил Стальнухин. | ФОТО: Stanislav Moshkov / Õhtuleht

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Михаил Стальнухин не будет участвовать в муницпиальных выборах в Нарве, если его однопартийцы, руководящие приграничным городом, не будут ходатайствовать о переходе какой-нибудь местной школы на русский язык обучения в гимназических классах.

Депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин, ранее заявлявший о своем желании принять участие в муниципальных выборах в Нарве, может передумать, передает Rus.ERR.

«Я оповестил некоторых членов правления партии о том, что если нарвские центристы не изменят свою точку зрения, что в Нарве должна остаться только государственная гимназия, работающая на государственном языке, то мне мои принципы не позволят идти с ними в одном списке», - сказал Стальнухин в интервью «Радио 4».

«Сейчас Министерство образования дает возможность Нарве сделать одну школу проектной. На базе этой школы будет создаваться новая методика», - отметил Стальнухин, добавив, что Нарва решила отказаться от такой школы, что для него неприемлемо.

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