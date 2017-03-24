Решив сжечь ненужные книги, американец из Флориды устроил один из крупнейших пожаров в истории штата

Как отмечают местные СМИ, нынешний пожар стал самым крупным и разрушительным в округе Нассау с 1998 года, сообщает портал Newsru.com.

Телеканал CNN со ссылкой на данные службы лесного хозяйства Флориды сообщает, что в результате пожара полностью сгорели два жилых дома и 19 сараев. Кроме того, от огня пострадали несколько других домов, строений, а также транспортные средства.

Все жители, проживающие рядом с 121-м и 119-м шоссе были эвакуированы, а это несколько сотен человек. К настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание. Впрочем, как отмечают в местных экстренных службах, опасность еще не миновала. "Существует вероятность, что один из очагов может выйти из-под нашего контроля. Нам еще предстоит многое сделать", - рассказала представитель лесного хозяйства штата.

Для оказания помощи местным пожарным в Брайсвилл прибыла бригада из соседнего штата Джорджия. Пока возгорание не будет окончательно ликвидировано, там продолжит действовать временное убежище для погорельцев и эвакуированных, обустроенное в местной баптистской церкви.

К утру четверга, 23 марта, некоторые жители уже вернулись в свои дома. Как рассказал один из эвакуированных телеканалу WjXT4, "как только пламя приблизилось, мы быстро собрали все вещи, сели в машину и уехали подальше. Имущество можно восстановить. Можно купить стройматериалы и построить дом заново. Самое главное, что никто в моей семье не пострадал".

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