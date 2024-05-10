Фото Полиция предупреждает: под видом обезболивающих в Эстонии продают смертельные таблетки

Оксикодон – это сильнодействующий обезболивающий препарат, который можно получить только по рецепту врача. Метонитазен – это схожий с фентанилом крайне опасный синтетический опиоид.

Глава службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро пояснил, что одна поддельная таблетка содержит примерно 28 доз.

«Это значит, что человек может умереть от принятия лишь одной таблетки»

«Это значит, что человек может умереть от принятия лишь одной таблетки. Так, например, до нас дошла информация, что человек принял 1/8 приобретенной на черном рынке таблетки, что привело к передозировке», – сказал Пикаро.

В конце марта полиция также обнаружила похожую таблетку при задержании одного наркопреступника. «Эти случаи – первые знаки опасной тенденции, появившейся в других странах, когда злоумышленники распространяют синтетические опиоиды под видом рецептурных таблеток. Такой способ распространения особенно опасен, поскольку визуально таблетки сложно отличить и риск передозировки очень высок. Нам пока не удалось установить происхождение поддельных таблеток или распространяющих их преступников, некоторые из которых также активны в группах социальных сетей, например, в Telegram. Мы работаем над тем, чтобы поймать преступников и положить конец их деятельности», – рассказал Пикаро.

Фото: Полиция

Пикаро напоминает, что рецептурные лекарства не просто так выписываются врачом и их ни в коем случае нельзя покупать в социальных сетях. «Продажа этих самых таблеток подтверждает, что покупатель никогда не может быть уверен в том, что на самом деле содержится в продаваемых дилером наркотиках или лекарствах. Перед преступниками никогда не стоит цель помочь или вылечить, они лишь зарабатывают на здоровье людей», – пояснил он.

Если вы располагаете информацией о наркопреступлениях, свяжитесь с полицией по электронной почте pohja.vihje@politsei.ee или по номеру 6124465.