Самые дешевые дома в эстонских городах: стоит купить?

Таллинн: отличный вариант в Ласнамяэ, 45 000 евро

Фото: KV.EE

В Ласнамяэ ждет своего нового владельца старая трехэтажная насосная станция. В здании есть подключение к элекросетям, водоснабжение и канализация. Дом находится на небольшом земельном участке. Неподалеку жилые дома.

Тарту: очень оригинальный дом, 28 500 евро

Фото: KV.EE

В Тарту есть возможность устроить себе дом в старой водонапорной башне. Имеется даже детальная планировка, которая допускает увеличение площади строения. К зданию подведены вода, канализация и электричество.

Нарва: однокомнатный летний дом, 9000 евро

Фото: KV.EE

Эта постройка площадью 35м2 официально является дачей, но нет никаких причин, которые помешали бы перестроить дачу в дом для круглогодичного проживания. Полезную площадь можно увеличить, использовав чердачное помещение.

Пярну: домик под черепичной крышей, 45 000 евро

Фото: KV.EE

Этот двухэтажный домик площадью 38 м2 можно расширить за счет чердачного помещения.

Кохтла-Ярве: многоквартирный дом, 6000 евро

Фото: KV.EE

Этот дом построен в 50-х годах прошлого века. Когда-то в нем было 12 квартир. Дом можно разделить на части либо использовать все 863 м2 для нужд одной семьи.