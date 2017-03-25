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Рейнсалу: мы никогда не забудем жертв депортаций

BNS
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Урмас Рейнсалу. | ФОТО: Eero Vabamägi

Мы никогда не забудем жертвы, и мы должны помнить и преступников, совершавших преступления против человечности, сказал на состоявшейся в пятницу на площади Вабадузе церемонии памяти жертв мартовской депортации министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Мартовская депортация была преступным геноцидом против нашего народа. Мы никогда не забудем жертв, и мы должны помнить и преступников, совершавших преступления против человечности. В будущем году мы откроем на Маарьямяги мемориал жертвам коммунизма, где будут написаны имена всех жертв", - сказал министр Рейнсалу.

В будущем году на Маарьямяги будет от крыт мемориал жертвам коммунизма, где будут написаны имена всех жертв, сообщили BNS из Министерства юстиции. В этом году исполняется 68 лет со времени проведения мартовских депортаций.

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