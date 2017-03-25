Bugatti выпустила велосипед по цене Volkswagen Tiguan (фото)

Эксклюзивное двухколесное транспортное средство более чем на 95% состоит из карбона и весит менее 5 кг. Все углепластиковые компоненты сделаны вручную, а каждый велосипед будут собирать в Германии с учетом индивидуальных пожеланий клиентов.

Доступно восемь вариантов двухцветной окраски, большинство из которых повторяют цветовую палитру гиперкара Bugatti Chiron, передает Carscope.

Стоит PG Bugatti Bike - 39 000 долларов. За эти деньги можно купить новый Volkswagen Tiguan в богатой комплектации или четыре базовых седана Lada Vesta.