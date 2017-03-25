Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Bugatti выпустила велосипед по цене Volkswagen Tiguan (фото)

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Reuters / Scanpix

Французская марка Bugatti, производящая одни из самых дорогих в мире автомобилей, совместно с немецкими разработчиками велосипедов из фирмы PG выпустила городской байк - PG Bugatti Bike. Тираж эксклюзивной новинки составит всего 667 экземпляров.

Эксклюзивное двухколесное транспортное средство более чем на 95% состоит из карбона и весит менее 5 кг. Все углепластиковые компоненты сделаны вручную, а каждый велосипед будут собирать в Германии с учетом индивидуальных пожеланий клиентов.

Доступно восемь вариантов двухцветной окраски, большинство из которых повторяют цветовую палитру гиперкара Bugatti Chiron, передает Carscope.

Стоит PG Bugatti Bike - 39 000 долларов. За эти деньги можно купить новый Volkswagen Tiguan в богатой комплектации или четыре базовых седана Lada Vesta.

Наверх