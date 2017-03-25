Bugatti выпустила велосипед по цене Volkswagen Tiguan (фото)

Французская марка Bugatti, производящая одни из самых дорогих в мире автомобилей, совместно с немецкими разработчиками велосипедов из фирмы PG выпустила городской байк - PG Bugatti Bike. Тираж эксклюзивной новинки составит всего 667 экземпляров.
Эксклюзивное двухколесное транспортное средство более чем на 95% состоит из карбона и весит менее 5 кг. Все углепластиковые компоненты сделаны вручную, а каждый велосипед будут собирать в Германии с учетом индивидуальных пожеланий клиентов.
Доступно восемь вариантов двухцветной окраски, большинство из которых повторяют цветовую палитру гиперкара Bugatti Chiron, передает Carscope.
Стоит PG Bugatti Bike - 39 000 долларов. За эти деньги можно купить новый Volkswagen Tiguan в богатой комплектации или четыре базовых седана Lada Vesta.
#Bugatti Bike - https://t.co/rMQg0RxxeT pic.twitter.com/LtIQUPEmEC— MotorCove (@MotorCove) March 22, 2017