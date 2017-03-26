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Министры иностранных дел стран Балтии встретятся с госсекретарем США

BNS
Rus.Postimees.ee
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Рекс Тиллерсон. | ФОТО: JOSHUA ROBERTS/Reuters/Scanpix

Министры иностранных дел стран Балтии в предстоящий вторник встретятся с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. На встрече будут обсуждаться ситуация в области безопасности в Европе, кибербезопасность, трансатлантические связи, борьба с терроризмом и будущее НАТО.

Находящийся с визитом в США глава МИД Эстонии Свен Миксер вместе со своими балтийскими коллегами намерен встретиться с советником по безопасности президента США Макмастером, спикером Палаты представителей Полом Райаном и председателем комитета по иностранным делам Сената сенатором Бобом Коркером и заместителем председателя Беном Кардином.

Миксер примет участие во встрече глав МИД коалиции по борьбе с ИГ, в рамках которой будет обсуждаться повышение эффективности борьбы с ИГ в Ираке и Сирии, сообщили BNS из МИД.

Миксер также встретится с рядом сенаторов, с которыми обсудит трансатлантические связи, ситуацию в области безопасности в Европе и ее окрестностях, а также кибербезопасность.

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