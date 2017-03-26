Келли Сильдару стала чемпионкой мира среди юниоров

Несмотря на сильный туман, спортсмены были допущены до соревнований, и уже в первой попытке Сильдару показала результат в 87,3 балла, который стал для нее победным.

Серебро с результатом в 79,00 балла завоевала американка Свеа Ирвинг. Бронза досталась россиянке Валерии Демидовой. Ее результат 71,66 балла.

Ранее эстонская фристайлистка два года подряд выигрывала золотые медали в Аспене на Всемирных экстремальных играх (X-Games) в дисциплине слоупстайл.