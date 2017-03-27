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В Тарту машина врезалась в стену дома

Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Вчера вечером в Тарту произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Вчера в 18.32 возде дома на Нарвском шоссе, 88 в Тарту 33-летний мужчина на машине Škoda Octavia не заметил впереди остановившийся перед перекрестком на красный сигнал светофора автомобиль BMW 525TDS, за рулем которого был 18-летний молодой человек. Škoda вылетела на тротуар и врезалась в стену дома.

Водитель Škoda доставлен в Клинику Тартуского университета для проверки здоровья.

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