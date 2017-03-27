Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Мадрид за 124 евро!
27. март 2017 10:26
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Риги в Марсель начиная со 127 евро
Туда-обратно из Риги в Австралию начиная с 135 евро
Туда-обратно из Таллинна в Мадрид начиная со 124 евро
Туда-обратно из Таллинна в Палау начиная с 699 евро
Туда-обратно из Таллинна в Батуми начиная со 181 евро