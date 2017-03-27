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Новый глава Rimi Eesti: магазины в Эстонии могут объединиться

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Teet Malsroos/Õhtuleht

Новый руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ считает, что в Эстонии слишком много магазинов и не за горами их консолидация.

Магазинов так много потому,  что ни один конкурент не сдается, пытаясь сохранить свою торговую часть и открыть новые магазины. В результате выручка с квадратного метра становится меньше, и в конечном итоге все оплачивает потребитель, пояснил Падумаяэ в интервью Äripäev.

"Я еще три-четыре года назад думал, что на эстонском рынке между крупными торговцами могла бы произойти консолидация, но этого не произошло. Но я все же уверен, что рано или поздно это слуится. Возможно, поводом станет появление на рынке зарубежного конкурента, например, Lidl. Иной раз необходим кто-то извне, чтобы на рынке произошли большие перемены", - сказал Падумяэ.

Читайте подробнее в Äripäev.

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