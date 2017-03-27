В мае некоторых клиентов Telia ожидает неприятный сюрприз

Согласно сообщению Telia, с первого мая стоимость старого смартТВ, Telia TV и MINU.TV вырастет с пяти до шести евро. Оператор объясняет повышение тарифов возросшими расходами.

В качестве компенсации Telia обещает перевести большее число каналов на трансляцию в HD-разрешении. С февраля более четкой картинкой уже наслаждаются зрители телеканалов Kanal2, Kanal11 и Kanal12, а с прошлой пятницы в HD-разрешении транслируются Eurosport 1 и Eurosport 2. В апреле перемены коснутся Sony Channel и Sony Turbo.

В то же время Telia рекомендует всем нынешним пользователям старого смартТВ перейти на новую услугу Telia TV, поскольку поддержка старой платформы будет свернута осенью 2017 года.

Также изменится стоимость сверхскоростного интернета: за пакет 100/100 Мбит придется платить на 1 евро меньше (25 вместо прежних 26 евро), а пакет 500/500 Мбит подешевеет на целых восемь евро с 50 до 42.

Пользователям интернета 50/50 Мбит придется платить на один евро больше (22 вместо прежних 21 евро). Данным шагом Telia хочет сделать высокоскоростной интернет более доступным для клиентов.

Если клиент не согласен пользоваться услугами eKodu на новых условиях, он может расторгнуть договор без каких-либо штрафов, если сообщение об этом поступит до 30 апреля.