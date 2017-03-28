Путешествующие поездами Elron столкнутся с серьезными трудностями

Три дня в неделю для обслуживания пассажиров на линии будут в ходу и замещающие автобусы. Предприятие Elron публикует изменения в расписании, которые будут действовать до 27 июня.

По словам менеджера по развитию и продажам Elron Ронни Конго, ремонт на железнодорожном участке Тапа - Тарту начнется 6 апреля и приведет к изменениям в расписаниях движения поездов на линиях Таллинн - Тарту, Йыгева - Тарту, Таллинн - Аэгвийду, Таллинн - Раквере, Таллинн - Нарва, Тарту - Валга и Тарту - Койдула. Кроме того, изменится время отправления некоторых рейсов на маршруте Таллинн - Пяэскюла.

«Железная дорога будет ремонтироваться три дня в неделю: во вторник, в четверг и субботу. В эти дни недели в дневное время на участке Тапа - Ракке и Тапа - Тарту Elron будет обслуживать пассажиров замещающими автобусами, - отметил Конго. - Эти изменения затронут пассажиров линии Таллинн - Тарту, которым во время поездки придется пересаживаться с поезда на автобус. Также они не всегда смогут продолжить свою поездку в направлении Валга или Койдула и наоборот. Осуществляемые в дни ремонта поздним вечером рейсы Таллинн-Тарту будут в ходу вновь без пересадок».

Как отмечает Конго, без пересадок поезда на линии Таллинн - Тарту будут ходить по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а также накануне и во время государственных праздников. Информацию об изменениях в расписании можно найти на домашней странице Elron и на остановках Elron на информационных стендах.

«Ремонт железной дороги продлится до сентября. Ремонтные работы будут производиться поэтапно и о следующих изменениях в расписании, которые начнут действовать с 27 июня, Elron сообщит при первой же возможности, - отметил Конго. - С точки зрения развития железнодорожного движения, ремонт железнодорожного участка Тапа - Тарту необходим, так как создает предпосылки для увеличения скорости движения и сокращения времени в пути в будущем».

На линии Таллинн-Тарту пассажиров будут частично обслуживать замещающие автобусы

С 6 апреля на участке Тапа - Тарту и Тапа - Ракке Elron будет обслуживать пассажиров частично автобусами в течение трех дней в неделю. Остановки замещающих автобусов будут обозначены табличками в цветах Elron, и они будут расположены:

на автобусной станции Тапа на автобусной остановке Tapa;

Возле железнодорожной станции Тамсалу на автобусной остановке Tamsalu;

В Килтси на расположенной на Яама-теэ автобусной остановке Kiltsi;

Перед зданием станции Раке;

В Вягева на автобусной остановке Vägeva;

В Педья/Ваймаствере на дороге Тарту - Йыгева - Аравете на автобусной остановке Vaimastvere;

В Йыгева на парковке на улице Кеск со стороны железнодорожной остановки;

В Каарепере на дороге Тарту - Йыгева - Аравете на автобусной остановке Kaarepere;

Возле железнодорожной остановки Табивере на перекрестке улиц Яама и Пятна;

В Кяркна на дороге Кяревере - Кяркна на автобусной остановке Kärkna;

В Тарту будет три остановки: на автобусной остановке Salvest, в направлении Тарту - Тапа на автобусной остановке Hansakeskus и в направлении Тапа - Тарту на автобусной остановке Kaubamaja, а также перед зданием вокзала Тарту на улице Ваксали.

Замещающие автобусы будут т.н. туристического типа. Это значит, что в расположенное в нижней части автобуса багажное отделение можно загружать детские коляски (в сложенном виде). Автобусом нет возможности перевозить велосипеды, а пассажиров с велосипедами просят выбирать рейсы, которые в полном объеме обслуживаются поездами. Больших собак в автобус брать нельзя. Небольшие животные в клетках в автобус допускаются, но владелец должен учитывать, что если в автобусе будут заняты все сидячие места, то он должен будет взять клетку с животным на колени.

Если человек, передвигающийся только в инвалидной коляске, желает поехать на поезде, где надо будет пересаживаться на автобус, то ему надо сообщить о своем желании и точном времени поездки заранее как минимум за пять рабочих дней по электронной почте (abi@elron.ee). В этом случае можно будет организовать специальный транспорт, в который можно попасть на инвалидном кресле.

Информацию об изменениях в расписании и оперативную информацию можно найти на домашней странице Elron, а также возле остановок Elron на информационных стендах.