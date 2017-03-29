Авраам Шмулевич: не факт, что Америка придет Эстонии на помощь

Израильский политический деятель, популярный блогер и идеолог движения гиперсионизма Авраам Шмулевич рассказал журналисту Postimees Таави Миннику о своем видении геополитических отношений США и России в ближайшем будущем.

– Битва за Алеппо закончилась перед Новым годом. Как сообщают организации по правам человека, Асад, Россия и Иран использовали против своих врагов и мирных жителей различные виды запрещенного оружия, в том числе химического. Почему не было никаких «красных линий»?

– Были заявлены красные линии, которые Россией неоднократно нарушались. То, что происходит в Сирии – вопиющее нарушение прав человека. Силы, которые поддерживает Россия в Сирии, зверствуют точно как ИГИЛ. Сама Россия, ее авиация, тоже уничтожает гражданское население. По факту – Путин может делать там все, что хочет, поскольку Запад на это не реагирует. Подобное мы уже видели во время войны в Чечне, где Россия так же применяла запрещенное оружие – кассетные бомбы, вакуумные бомбы...

Много можно привести примеров, когда Запад не реагировал. История со сбитым боингом тоже закончилась ничем, при том, что известны даже имена российских солдат, которые сбили гражданский самолет. Очевидно, что они сделали это не по своей воле, что за этим стоит руководство РФ. История убийства Литвиненко, гибель самолета Леха Качиньского, которая, по мнению польского руководства, является делом рук России. Масса примеров злодеяний, за которые Россия не несет никакой ответственности.

Напрашивается аналогия с 1939 года, когда Гитлер тоже творил, что хотел, не встречая сопротивления Запада. С Россией сейчас аналогичная ситуация. Почему так происходит? Этот вопрос нужно задать депутатам Европарламента.

– Что вообще Алеппо дает Асаду? Действительно ли взятие Алеппо – поворот в ходе гражданской войны в Сирии?

– Алеппо не является стратегической победой – большая часть боевиков вышла оттуда с оружием в руках. Это тактика повстанцев, они не привязаны к какой-либо территории; они захватывают территорию, вырабатывают ресурсы, которые там имеются, уходят и появляются в другом месте. Так, после Алеппо они появились в Пальмире. Они чувствуют себя там комфортно, словно тигры в джунглях. Так что Алеппо принципиально не изменит ход войны, это просто один из ее эпизодов.

– Какие шаги в отношении Сирии успел предпринять Трамп?

– Абсолютно никаких. Складывается впечатление, что в настоящий момент Трамп вообще не проводит никакой политики. Чуть более интенсивно Америка стала участвовать в боевых действиях, небольшой контингент военных переброшен в Ирак и участвует в боевых действиях. ЦРУ вновь получило разрешение использовать беспилотники для ликвидации террористов – раньше их применение приходилось согласовывать с Пентагоном. Но назвать это принципиальными изменениями нельзя.

Бюджеты на действия за рубежом, в том числе и военные расходы еще не утверждены, и даже у высокопоставленных чиновников в США нет четкого понимания того, что будет дальше. Трамп в области борьбы с ИГИЛ, о которой он так много говорил, решающих шагов не сделал, никаких изменений в американской политике нет. На этом фоне Россия очень осторожно, но последовательно прощупывает американскую оборону. Впервые в Ливии на границе с Египтом появились российские войска, но со стороны Америки не было никакой реакции. Кроме того, значительно увеличилось российское военное присутствие в Сирии, которое тоже остается без внимания США. Непонятно, что Трамп собирается делать дальше.