Фирма Midfield проиграла судебный спор с Центристской партией

Совет арбитражного суда Эстонской торгово-промышленной палаты 14 сентября прошлого года передал Харьюскому уездному суду ходатайство OU Midfield об обеспечении иска в арбитражном делопроизводстве. 13 сентября Midfield обратилась в арбитражный суд торгово-промышленной палаты с содержащим денежные требования иском против НКО Центристская партия Эстонии, вместе с которым подала ходатайство об обеспечении иска и установлении судебной ипотеки на три принадлежащих партии квартиры на Тоомпеа.

По мнению Midfield, если иск не будет обеспечен, это может осложнить или сделать невозможным исполнение решения суда, поскольку основное требование истца крайне велико, а ответчик, НКО, не занимается коммерческой деятельностью и его единственным источником дохода являются членские взносы, а также субсидия из государственного бюджета и пожертвования.

«Ликвидность ответчика является крайне слабой. Перечисленные квартирные объекты являются, согласно отчету ответчика за 2015 финансовый год, его единственными материальными активами. После отчуждения ответчиком его недвижимости у него не останется имущества, за счет которого можно было бы в будущем выполнить постановление суда. Таким образом, установление судебной ипотеки — единственный эффективный способ обеспечить иск», - отметила Midfield, обращаясь к суду.

15 сентября прошлого года Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство истца и установил судебные ипотеки на квартиры Центристской партии. При этом суд не стал учитывать заявления партии о бесперспективности иска Midfield.

Хотя партия оспорила в Таллиннском окружном суде постановление уездного суда, вторая судебная инстанция оставила в силе ипотеку на Тоомпеа.

Вслед за этим партия обратилась в Госсуд, где добилась первой частичной победы. В среду Госсуд решил, что постановление окружного суда за 24 октября прошлого года следует аннулировать, а дело нужно передать для пересмотра той же судебной инстанции.