Полицейские машины экипируют плюшевыми мишками

В год в Эстонии происходит более тысячи аварий с участием детей. Часто дети становятся свидетелями событий, которые им лучше не видеть. "В случае семейного насилия часто бывают ситуации, когда ребенок нуждается в том, чтобы его утешили", - говорит руководитель Пайдеского полицейского участка Маргус Тоомсалу.

Некоммерческая организация Traumamõmmik ("Мишка, который помогает в случае травм") поставила своей задачей, чтобы в этом году к Дню защиты детей все машины Департамента полиции и погранохраны были оснащены плюшевыми медведями, чтобы утешить и поднять настроение детям, с которыми случилось несчастье. В НКО состоят студенты, которых поразило количество несчастных случаев, происходящих с детьми. По их статистике, таких инцидентов на дорогах, в домах, школах, детских садах более тысячи в год.

Поддержать покупку игрушек в полицейские машины можно на портале Hooandja. К 28 апреля необходимо собрать 7000 евро, на которые в каждую полицейскую машину купят по два плюшевых мишки и, в зависимости от статистических данных, запасных медведей в полицейские участки. Также в сумму входит сохранение игрушек в чистоте, покупка необходимых упаковок и их доставка в участки. Сейчас собрано чуть более 1000 евро.