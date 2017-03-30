Российский политолог: власти не до митингов, СМИ замалчивают протесты сами

В государственных российских СМИ протесты почти не освещаются. Правда, государственные СМИ бывают разные. В государственных информагентствах картинка более-менее мониторится, дается численность митингов по данным МВД, дается численность протестующих и задержанных. Но все это дается с некоторой задержкой – и с оглядкой на то, как это может быть воспринято.

На государственные газеты мало кто обращает внимание, ну а что касается телевидения, самого мощного информационного ресурса, прямо или косвенно аффилированного с государством, то по ходу процесса митинговая активность не освещалась. Однако во вторник на ток-шоу Соловьева как раз говорили про митинги – о гипотетической оранжевой революции, о том, что это механизм воздействия на российские власти, причем инспирированы митинги кем-то с Запада, и так далее. Все это, повторю, два дня спустя после митингов. Однако в информационном плане протестов практически не существует.

Я должен сказать при этом, что в РФ не существует единой информационной политики, чему способствует и смена людей в администрации президента, например. Власти не до митингов – чиновники все готовятся к президентским выборам в марте 2018 года. Протесты увязаны с этими выборами условно, как антивластная активность, но основной посыл митингующих направлен против премьер-министра Медведева, который на этих выборах баллотироваться не будет.

Все понимают, что косвенно митинги бьют и по престижу действующего российского президента – однако очень косвенно. Откровенно антипутинской риторики на митингах было мало, и у митингующих единой повестки «мы идем митинговать против Путина» не было, хотя многие и скандировали известные кричалки «Россия без Путина» и «Путин – вор». Но гораздо ярче была антимедведевская направленность протестов: «Он вам не Димон», истории с особняками, домами для уточек и так далее. Антипутинская повестка была у ядра протестных митингов, которое остается одинаковым со времен митингов на Триумфальной площади в Москве и протестов на Болотной. Это чисто антипутинская составляющая, но таких митингующих – явно меньше половины. Так что напрямую протесты с выборами 2018 года не связаны.

Россия – достаточно интернетизированная страна, мы вполне на уровне европейских стран и, может быть, интернетизированы даже больше США. Другое дело – зачем люди вообще ходят в Интернет. Они ходят туда не только за новостями: кто-то ищет порнографию, кто-то играет в онлайн-игры. Новости доходят не до всех. Интернет – многофакторное явление. Основным источником непротиворечивых и заслуживающих доверия новостей уже много лет остается по-прежнему телевидение, однако в значительной степени люди черпают новости от знакомых, родных и близких. Именно этому источнику информации они доверяют больше всего, а уж как распространяется информация по «сарафанному радио» – вопрос открытый.

Сделаю одну важную оговорку: я бы не стал напрямую увязывать замалчивание протестов в российских городах с единой политикой российских властей, в частности, с какой-то целенаправленной деятельностью президентской администрации. По моему ощущению, замалчивание на ТВ в значительной степени связано с привычками телевизионного менеджмента, у которого есть свои представления о том, как осуществлять подачу новостей.