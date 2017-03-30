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Столтенберг: НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма и продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины

BNS
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ФОТО: ERIC VIDAL/REUTERS/Scanpix

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по завершении заседания совета НАТО-Россия, посол России предоставил альянсу обзор трех новых дивизий, созданных в Западном военном округе России.

"Встреча совета НАТО-Россия была долгой, открытой и конструктивной", - заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи.

"Ситуация безопасности на Украине беспокоит. Случаи нарушения перемирия достигли рекордного уровня, продолжаются военные действия, а работа наблюдателей ОБСЕ ограничена,- отметил Столтенберг. - Союзники призывают Россию использовать свое влияние на мятежников".

НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма и продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил Столтенберг.

По словам Столтенберга, российская сторона провела брифинг о трех новых дивизиях в своем Западном военном округе, а НАТО провела брифинг по поводу четырех батальонах в Польше и в странах Балтии

Столтенберг сказал, что состоявшаяся встреча стала продолжением состоявшегося в декабре заседания совета НАТО-Россия, когда альянс предоставил России данные по операциям Trident Junctur, а Россия в свою очередь сообщила о стратегических учениях Kaвказ-2016.

Столтенберг сказал также, что союзники обсудили с послом России безопасности в Афганистане и поддержку афганским силам безопасности.

Бывший премьер-министр Норвегии признал, что диалог с Россией не является легким, однако это диалог, которому альянс привержен. "Хотя напряженность велика, говорить друг с другом еще важнее, чтобы снизить риски", - заявил норвежский экс-премьер.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что принципиальные позиции НАТО в отношении России основаны на сдерживании и диалоге.

Отвечая на вопрос латвийского журналиста, Столтенберг сказал, что несколько союзных стран на встрече НАТО-Россия подняли вопрос о начинающихся в сентябре крупных учениях Запад-2017. Несколько союзных стран хотели бы, чтобы до начала этих учений состоялся предварительный брифинг, и мы договорились с Россией, что обсудим это, сказал генеральный секретарь НАТО.

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