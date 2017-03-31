Графика и видео: смотрите, как за 19,8 млн евро перестроят перекресток Хааберсти

Согласно проекту, Палдиское шоссе до нынешнего кругового перекрестка и после соединит виадук длиной в 277 метров, под улицей Эхитаяте-теэ будет проложен 38-метровый туннель для пешеходов и велосипедистов, а под Палдиским шоссе - 54-метровый. Велосипедно-пешеходные дорожки появятся на всех направлениях развязки. Вместо круга появится перекресток, движение на котором будут регулировать светофоры. Виадук и часть дорожек планируется ввести в эксплуатацию уже нынешней осенью, в октябре, перекресток со светофорами и все остальное - в августе будущего года.

О масштабах проекта дают представление цифры: площадь реконструируемой проезжей части 70 тысяч квадратных метров, велосипедно-пешеходных дорожек - 16 739 квадратных метров, площадь озеленения - 48 тысяч квадратных метров.

Договор с фирмой будет заключен в середине апреля после истечения 14-дневного срока, отведенного на обжалование решения. Nordecon оценил работы в 19,8 млн евро.