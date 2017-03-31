Как из жертв сделали убийц: что произошло во время смертельной драки в Тарту?

Поскольку обстоятельства случившегося и причина смерти в первые дни были неизвестны, в СМИ возникли всевозможные спекуляции. Более того, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Во многих изданиях высказались друзья погибшего, которые под воздействие вполне понятных эмоций рассказали о том, как хладнокровно был убит их друг. В оборот была запущена и версия о том, как после словесной перепалки в баре «Pool Kuus» погибшего и двух его при приятелей Мадиса и Кристо преследовала компания молодежи, состоявшая из десяти человек. В рассказ впутали и мотоклуб Äkasi, в котором состоял и Данилас, но связь которого со случившимся изначально была неясной.

Прошлым летом появилось на первый взгляд совсем незаметное сообщение о том, что расследование уголовного дела по статье об убийстве прекращается, поскольку есть основания считать, что все произошло в целях самообороны. Так и получилось, но близкие Даниласа несколько раз обжаловали это постановление.

В конце прошлого года, чтобы помощь родственникам, в передаче «Kuuuurija» на канале TV3 вышла история, в которой раскритиковали, как прокурора Лыунаской прокуратуры Тоомаса Лийва, так и молодых людей, участвовавших в той драке. Сюжетом в передаче история все не завершилась, поскольку родственники продолжали жаловаться. В итоге, в феврале этого года постановление о прекращении уголовного дела по статье об убийстве вступило в силу, поскольку Тартуский окружной суд подтвердил, что Лийва не совершил ошибки, приняв такое решение.

Что же на самом деле произошло на Тоомемяги? Компания молодых людей, состоявшая из семи человек, и друзья Даниласа Кристо и Мадис встретились в баре «Pool Kuus». Многие участники этой истории были в состоянии алкогольного опьянения. Самого Даниласа в этот момент в баре не было.

На видеозаписях бара видно, что Мадис неожиданно три раза бьет одного из семерых молодых людей кулаком в лицо. Жертва, которая явно крупнее Мадиса, в ответ не бьет. После этого друзья молодого человека выталкивают Мадиса и Кристо из бара, и у двери происходит не зафиксированная на видео возня и перебранка, после чего наступает тишина.

По словам Мадиса, молодой человек оскорбил его и сквернословил, и в целях самозащиты он его ударил. По словам ударенного парня, он сказал в шутку фразу: «о, Виру Валге, нам, пидорам, это нравится». Почему это вывело нападавшего из себя, неизвестно, но мотив можно найти на страничке мотоклуба Äksi – там выставлен логотип, на котором нарисован запрещающий знак на фоне надписи: «Нет пидорам».

По показаниям молодых людей, после того, как они вышли из бара, было решено разойтись по домам. Они вышли на улицу Рюйтли, на которой стояли Мадис и Кристо. Компания обошла их, направившись в сторону улицы Кюйтри.