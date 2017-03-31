Как из жертв сделали убийц: что произошло во время смертельной драки в Тарту?

В конце 2015 года, рано утром 27 декабря, полиция и скорая помощь получили вызов в местечко, расположенное неподалеку от главного здания Тартуского университета, на Тоомемяги, где на земле лежал мужчина без сознания и с явными признаками насилия на теле. Этим мужчиной оказался 45-летний Тоомас Данилас, и на тот момент он был уже мертв. Кровотечение и рвота, возникшие у него в результате драки перекрыли дыхательные пути. По сути, мужчина захлебнулся.
Поскольку обстоятельства случившегося и причина смерти в первые дни были неизвестны, в СМИ возникли всевозможные спекуляции. Более того, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Во многих изданиях высказались друзья погибшего, которые под воздействие вполне понятных эмоций рассказали о том, как хладнокровно был убит их друг. В оборот была запущена и версия о том, как после словесной перепалки в баре «Pool Kuus» погибшего и двух его при приятелей Мадиса и Кристо преследовала компания молодежи, состоявшая из десяти человек. В рассказ впутали и мотоклуб Äkasi, в котором состоял и Данилас, но связь которого со случившимся изначально была неясной.
Прошлым летом появилось на первый взгляд совсем незаметное сообщение о том, что расследование уголовного дела по статье об убийстве прекращается, поскольку есть основания считать, что все произошло в целях самообороны. Так и получилось, но близкие Даниласа несколько раз обжаловали это постановление.
В конце прошлого года, чтобы помощь родственникам, в передаче «Kuuuurija» на канале TV3 вышла история, в которой раскритиковали, как прокурора Лыунаской прокуратуры Тоомаса Лийва, так и молодых людей, участвовавших в той драке. Сюжетом в передаче история все не завершилась, поскольку родственники продолжали жаловаться. В итоге, в феврале этого года постановление о прекращении уголовного дела по статье об убийстве вступило в силу, поскольку Тартуский окружной суд подтвердил, что Лийва не совершил ошибки, приняв такое решение.
Что же на самом деле произошло на Тоомемяги? Компания молодых людей, состоявшая из семи человек, и друзья Даниласа Кристо и Мадис встретились в баре «Pool Kuus». Многие участники этой истории были в состоянии алкогольного опьянения. Самого Даниласа в этот момент в баре не было.
На видеозаписях бара видно, что Мадис неожиданно три раза бьет одного из семерых молодых людей кулаком в лицо. Жертва, которая явно крупнее Мадиса, в ответ не бьет. После этого друзья молодого человека выталкивают Мадиса и Кристо из бара, и у двери происходит не зафиксированная на видео возня и перебранка, после чего наступает тишина.
По словам Мадиса, молодой человек оскорбил его и сквернословил, и в целях самозащиты он его ударил. По словам ударенного парня, он сказал в шутку фразу: «о, Виру Валге, нам, пидорам, это нравится». Почему это вывело нападавшего из себя, неизвестно, но мотив можно найти на страничке мотоклуба Äksi – там выставлен логотип, на котором нарисован запрещающий знак на фоне надписи: «Нет пидорам».
По показаниям молодых людей, после того, как они вышли из бара, было решено разойтись по домам. Они вышли на улицу Рюйтли, на которой стояли Мадис и Кристо. Компания обошла их, направившись в сторону улицы Кюйтри.
Отсюда двинулись на улицу Якоби, где находится и главное здание университета. В это же время к стоявшим возле бара друзьям присоединился Тоомас Данилас. Из распечатки мобильных звонков стало известно, что последний присоединился к друзьям после звонка, сделанного сразу после драки.
Втроем они начали приближаться к компании на улице Якоби, поскольку, по словам Мадиса и Кристо, хотели еще раз обсудить случившееся. В это же время молодые люди уже вышли на Тоомемяги. По записям камеры, установленной на углу дома на улице Якоби, видно, что в какой-то момент Мадис и Данилас побежали к парням. Кристо несколько отстал.
Дальнейшее можно описать только со слов участников истории, поскольку ни одной работающей камеры на месте происшествия нет было. По весьма детальному описанию молодых людей можно сказать, что Данилас с Мадисом забежали на горку, высматривая одного конкретного члена компании – того, который спорил и ругался с Мадисом и Кристо у дверей бара, и которого мужчины сфотографировали на мобильный телефон.
Поскольку молодые люди спускались с горки по двое, и разыскиваемый шел в числе последних, мужчины смотрели каждому в лицо. А найдя его, первым делом ударили его ручкой зонта в лицо. От удара деревянная ручка раскололась надвое и осталась лежать на земле.
Дальше между парнями, Мадисом и Даниласом началась серьезная драка. Детально описать эту драку невозможно, поскольку это займет слишком много места.
Кроме того, показания дравшихся сторон совпадают в той части, что Данилас начал бить парня, которого ударили зонтом. По описаниям, он сел на голову молодому человеку и отпустил только тогда, когда на помощь потерпевшему пришел его друг. Вдвоем они смоли сильными ударами сбросить Даниласа с головы парня.
В это же время рядом дрались и другие участники конфликта. Через какое-то время, на видеозаписи видно, как с Тоомемяги спускается Кристо, который, правда, тут же убегает с места происшествия. За ним бегут сначала один, а потом другой молодой человек.
По словам одного из парней, Кристо, держа в руке мобильный телефон, сказал ему, что он сейчас позовет подмогу и их тут убьют. Поскольку один молодой человек пытался ему помешать, завязалась потасовка, которая закончилась серьезной дракой между Кристо и двумя молодыми людьми на улице Якоби. Драка началась с удара Кристо, и закончилась в тот момент, когда он уже больше не мог оказывать сопротивление.
После этого парни ушли домой, и только на следующее утро узнали, что один из напавших на них мужчин умер. Они сразу связались с полицией, чтобы сообщить, что именно они были участниками вчерашних событий.
На оставшихся видеозаписях видно, как Кристо возвращается на место происшествия, и они вместе в Мадисом сидят на лестнице Тоомемяги. Минут через 20 они позвонили на номер 112 и вызвали скорую помощь.
Еще через несколько минут, прибывшая на место происшествия скорая зафиксировала смерть Даниласа. Как было уже сказано, позже эксперты скажут, что причиной смерти было утопление в собственной крови и рвотных массах.
Как можно говорить, что Даниласа не убили? Юридическое обоснование звучит так, что если кто-то попадает в ситуацию, требующую самообороны, то ему разрешено ответить применением физической силы, которая пропорциональна прекращению нападения.
Таким образом, если несколько человек бьют кого-то, то жертве можно себя защищать и драться в ответ до тех пор, пока насилие по отношению к нему не прекратится. Но при этом, потерпевший не может применять большую силу. Поскольку в данном случае молодым людям пришлось обороняться от напавших на них мужчин, следствие превышения самообороны не установило.
Тут важно отметить, что рассказы молодых людей совпадают между собой до мельчайших подробностей, поэтому трудно считать, что они могли заранее договориться. В то же время, показания Мадиса и Кристо очень общие, с временными провалами и противоречивы. Если сначала Кристо был согласен дать показания в качестве свидетеля, позже он от этой возможности отказался, поскольку его признали подозреваемым. Если бы рассказ о том, что все было наоборот, и именно компания молодых людей преследовала их, был правдой, то их показания были бы более детальными – но этого не было.
При обжаловании постановления о прекращении следствия, апеллировали к двум обстоятельствам. Во-первых, если бы Данилас действительно стоял на коленях и наваливался на молодого человека, то на его брюках должна была бы остаться грязь. В то время на улице стоял мороз, а замерзшая земля не оставляет пятен на джинсах.
Во-вторых, в стороне от места происшествия на земле лежал окровавленный кусок известняка. Экспертиза установила, что эта кровь не принадлежала Даниласу, кровь на камень брызнула, а не осталась на нем после прямого удара, а сам камень в момент драки и после нее оставался вмерзшим в землю. Были и другие мелкие замечания по поводу следствия, но ни одно из них не признали обоснованным.
Одним из обстоятельств обвинения в СМИ приводилось то, что против троих мужчин выступила компания из семи человек. На самом деле, в драке участвовали не все молодые люди. Также не так важно, сколько парней было на месте, поскольку важным было прекратить нападение, а не затеять драку – три на три.
Именно поэтому расследование по статье об убийстве прекратили. В то же время было начато следствие в отношении Мадиса и Кристо, которые, по сути, дважды напали в центре Тарту на компанию молодых людей. Поскольку вся история закончилась трагически, а ее участники были в шоке от произошедшего, ни молодые люди, ни Кристо и Мадис не захотели доводить это дело до конца. Следствие было прекращено по желанию сторон в виде договорного производства.