Странные киоски красоты пробиваются на рынок

Как рассказала Postimees член правления ILUkiosk Кятлин Симсон, киоск действует уже два года. «Поначалу он был только в Norde Centrum, а полгода спустя мы открыли автомат и в Haabersti Rimi», - сказала Симсон. На данный момент автоматы ILUkiosk работают в центре Postimaja и в Rimi на Сыпрузе пст.

“Покупка парфюма в автомате подходит не каждому клиенту, но на сегодняшний день мы сформировали свою клиентскую базу и довольны результатами продаж”, - отметила Симсон. Идея автомата, по ее словам, была обусловлена желанием продавать клиентам в розницу качественные духи и кремы по ценам интернет-магазинов. “Расходы на содержание автоматов невелики, места они занимают мало, что позволяет держать под контролем арендные расходы, в результате можно предложить наполовину более низкие цены, чем в крупных косметических магазинах”, - пояснила Симсон модель продаж ILUkiosk.

По словам Симсон, в последнее время конкуренция стала жестче, парфюмы продают многие крупные интернет-магазины, которые ранее были сосредоточены на той или иной сфере. “Например, Photopoint, - привела она пример. – Автомат ILUkiosk отличается от интернет-магазина, поскольку товар можно получить сразу, а не ждать при этом один-два дня, после чего отправляться в посылочный автомат». По ее мнению, это одна из причин, по которым клиенты предпочитают покупать парфюм в автомате. «Без сомнения, наш выбор в одном автомате меньше, чем в интернет-магазинах, в то же время мы как правило находили более дешевое решение для клиента и по спецзаказу», - сказала она.

По словам директора по маркетингу Kaup24 Нели Корнфельд, автоматы по продаже духов никак не повлияли на их деятельность. «С точки зрения потребителя, в интернет-магазине, который более известен и имеет более широкую сеть, разумнее покупать парфюмы, поскольку качество и оригинальность в этом случае гарантированы, и повседневные проблемы и споры проще решить именно с представителями известной марки», - привела она пример преимущества интернет-магазина перед автоматом по продаже духов.

“В случае таких киосков у потребителя поначалу может возникнуть вопрос, какие фирмы и люди стоят за этим предложением на рынке и как потребитель сможет, например, вернуть товар, если он не подойдет, - заметила она. – В случае крупных сетей магазина, как, например, Kaup24, процессы покупки, возврата и обмена уже отработаны годами».