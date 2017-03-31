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Полиция разыскивает пропавшего в Кохтла-Ярве Владимира

Rus.Postimees.ee
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В Кохтла-Ярве пропал 59-летний Владимир. | ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полицейский участок города Йыхви просит помощи в поисках 59-летнего Владимира, который ушел из дома утром понедельника и до сих пор не вернулся.

Полиция и родные пропавшего уже пообщались со знакомыми Владимира, а также проверили всевозможные медучреждения. К сожалению, поиски не увенчались успехом. Отмечается, что на работе Владимир не появлялся.

Лекарства, которые пропавшему необходимо принимать ввиду плохого состояния здоровья, были оставлены им дома. Владимир не взял с собой и мобильный телефон, с помощью которого можно было бы установить его место нахождения.

На момент исчезновения он был одет в черную куртку, клетчатую рубашку, черные штаны и коричневые ботинки.

Приметы Владимира: рост около 190 см, плотного телосложения, короткие седые волосы, носит очки.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем Владимире, позвонить по телефону 5860 3806 или короткому номеру 112.

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