Полиция разыскивает пропавшего в Кохтла-Ярве Владимира

Полицейский участок города Йыхви просит помощи в поисках 59-летнего Владимира, который ушел из дома утром понедельника и до сих пор не вернулся.
Полиция и родные пропавшего уже пообщались со знакомыми Владимира, а также проверили всевозможные медучреждения. К сожалению, поиски не увенчались успехом. Отмечается, что на работе Владимир не появлялся.
Лекарства, которые пропавшему необходимо принимать ввиду плохого состояния здоровья, были оставлены им дома. Владимир не взял с собой и мобильный телефон, с помощью которого можно было бы установить его место нахождения.
На момент исчезновения он был одет в черную куртку, клетчатую рубашку, черные штаны и коричневые ботинки.
Приметы Владимира: рост около 190 см, плотного телосложения, короткие седые волосы, носит очки.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем Владимире, позвонить по телефону 5860 3806 или короткому номеру 112.