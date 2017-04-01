Как сказочно разбогатеть?

На наше мировосприятие и ценностные установки влияет детский фольклор, уверена Кристи Сааре, которая пишет о сказочных пяти способах достижения богатства.

Первая возможность – это украсть или разбогатеть при помощи обмана. В качестве ярчайшего примера автор статьи приводит Али Бабу с его сорока разбойниками, которые чахли над златом при помощи не всеми приемлемым насилия.

Второй способ – это быть смышленым и набивать мошну при помощи уловок. Как правило, сообразительному крестьянину удавалось кого-нибудь перехитрить или без денег оставался беспощадный барин, который их и не заслуживал.

Третьей возможностью выйти в дамки было призвать на помощь магию. Так, говорящая золотая рыбка исполняла любые желания ленивого сказочного персонажа.

Четвертым вариантом служила классика жанра – удачная женитьба или замужество. Пятым же – вообще отказ от денег, поскольку если объявить их источником всех зол, то о них и думать не надо.

Сааре отмечает, что если начать немного глубже изучать читаемые нами сказки, то довольно сложно будет отыскать примеры положительного отношения к богатству. Исключениями, пожалуй, являются Пеппи Длинныйчулок, у которой был целый чемодан золотых монет, да башковитый Том Сойер, который успевал одновременно красить забор и наживаться.

Стоит ли удивляться тому, пишет автор мнения, что благодаря детским сказкам в подсознании большинства повзрослевших людей укрепляется стереотип, будто состоятельный человек не может быть добрым и честным, а все его богатство добыто нечестным путем или за счет кого-то другого.

«А что если у нас нашлись бы детские сказки об истории успеха какого-нибудь стартапа, о том как крестьянин Мати изобрел новое мощное сельхозоборудование и построил целую бизнес-империю?» - пишет Кристи Сааре и добавляет, что в наше время любые комментарии к статье о чьем-либо успехе изобилуют обвинениями в мошенничестве и использовании сомнительных схем.

«С одной стороны, предпринимательство в системе образования преподносится как жизненно важное умение, с другой же стороны, бизнесменов злобно обвиняют в существовании за счет других», - констатирует специалист в области инвестиций, сожалея о том, что до сих пор из поколения в поколение передается стереотип о том, что зажиточность имеет весьма сомнительную репутацию.