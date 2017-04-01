Фото: в реке Пирита нашли машину с финскими номерами

Фото: в реке Пирита нашли машину с финскими номерами1
1 апреля 2017 г., 12:48
Сегодня утром в Центр тревоги поступило сообщение о машине, которая въехала в реку Пирита. В автомобиле людей не было, пишет Postimees.
По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, сегодня в 8.44 в Центр тревоги поступило сообщение о въехавшей в реку Пирита машине. Автомобиль Volkswagen с финскими номера нашли на Петербури-теэ у моста, ведущего через реку Пирита.
Прибывшие на место спасатели осмотрели машину, но людей в ней не было. Также спасатели проверили берег ниже по течение, но и там никого не было.
Полиция расследует обстоятельства случившегося.