Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Шокирующий случай: 14-летний подросток транслировал групповое изнасилование в Facebook

1
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Fotolavastus: Tairo Lutter

В американском Чикаго арестован 14-летний подросток, который был участником группового изнасилования, показанного в марте вживую в Facebook.

Пятнадцатилетняя американка подверглась нападению 19 марта. Девушку похитили по пути домой из церкви, ее удалось обнаружить спустя несколько дней после пропажи, когда злоумышленник решился на трансляцию преступления в соцсети. Издевательства в прямом эфире наблюдали 40 человек, сообщает Lenta.ru.

В полиции отметили, что ожидаются дальнейшие аресты по делу. После произошедшего девушка подверглась нападкам в соцсетях, из-за чего ее семья была вынуждена переехать в другой город.

Представитель чикагской полиции также выразил надежду, что в будущем пользователи, оказавшиеся зрителями подобных трансляций, будут незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы.

Наверх