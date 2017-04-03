Шокирующий случай: 14-летний подросток транслировал групповое изнасилование в Facebook

Пятнадцатилетняя американка подверглась нападению 19 марта. Девушку похитили по пути домой из церкви, ее удалось обнаружить спустя несколько дней после пропажи, когда злоумышленник решился на трансляцию преступления в соцсети. Издевательства в прямом эфире наблюдали 40 человек, сообщает Lenta.ru.

В полиции отметили, что ожидаются дальнейшие аресты по делу. После произошедшего девушка подверглась нападкам в соцсетях, из-за чего ее семья была вынуждена переехать в другой город.

Представитель чикагской полиции также выразил надежду, что в будущем пользователи, оказавшиеся зрителями подобных трансляций, будут незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы.