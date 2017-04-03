Собираем деньги и бежим в свое удовольствие!

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Макар Медведев | ФОТО: Личный архив

9 апреля в 9.30 от памятника "Русалка" на набережной Таллинна стартует благотворительный забег Love Run, огранизованный таллиннским филиалом школы правильного бега I Love Running и фондом поддержки спортсменов с ограниченными возможностями BeU при поддержке НКО "Особый мир" и молодежного клуба "Актив".

В этот раз организаторы ставят целью забега сбор средств на покупку спортивного инвентаря для шестнадцатилетнего Макара, имеющего врожденный недостаток зрения, но мечтающего выступать в составе сборной Эстонии на международных соревнованиях по дайвингу.

Всех желающих приглашают присоединиться к благотворительному забегу, выбрав одну из трех дистанций: 21 километр, 10 километров или же просто пробежать свободную дистанцию в 5 километров, наслаждаясь атмосферой спортивного праздника. Стартовый взнос - от 5 евро.

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