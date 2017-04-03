Собираем деньги и бежим в свое удовольствие!

В этот раз организаторы ставят целью забега сбор средств на покупку спортивного инвентаря для шестнадцатилетнего Макара, имеющего врожденный недостаток зрения, но мечтающего выступать в составе сборной Эстонии на международных соревнованиях по дайвингу.

Всех желающих приглашают присоединиться к благотворительному забегу, выбрав одну из трех дистанций: 21 километр, 10 километров или же просто пробежать свободную дистанцию в 5 километров, наслаждаясь атмосферой спортивного праздника. Стартовый взнос - от 5 евро.