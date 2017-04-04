Парковки у торговых центров отвечают нормам только на бумаге

Когда в начале марта Эстонский фонд дорожного страхования (LKF) начал информировать жителей столицы о слишком узких парковках, Tartu Postimees поинтересовался в фонде, а какова ситуация в Тарту. У LKF есть данные о трех крупнейших торговых центрах Тарту, больше измерить не успели.

Руководитель службы надзора отдела строительства и архитектуры Тартуской городской управы Андрес Айнт в номере за 9 марта признал, что при выдаче разрешений на использование новых торговых центров, городские чиновники смотрят только на то, совпадают ли размеры парковочных мест на бумаге, а на месте никто с рулеткой не ходит.

Tartu Postimees решил сам взять рулетку в руки и проверить, что представляют из себя наши парковки на самом деле.

Чтобы все было корректно, с нами отправился эмирит-профессор Таллиннского технического университета Ильмар Пихлак, инженер-строитель дорог, который раньше сам создавал стандарты для городских дорог, а также участвовал в выработке новых стандартов, утвержденных год назад.

Новейшие стандарты требуют, чтобы ширина парковочного места у торгового центра была не меньше 2,7 метра, но поскольку это требование действует всего год, настолько широких парковок еще просто не построили.

Прежние стандарты предусматривали ширину парковочного места у центра в 2,6 метра, а те, кто следовать этому пожеланию не хотел, могли рисовать места шириной и в 2,5 метра.

Машины были меньше

Ильмар Пихлаг говорит, что 2,5-метровая ширина пришла к нам еще из советских времен, когда машины были заметно меньше. Тогда ширина, например, машины «Лада» была всего 1,6 метра. Современные машины шире – 1,7-1,8 метра, а джипы и того больше.

Ильмар Пихлак растянул рулетку на парковке Ehituse ABC в Аннелинна, и получил ширину места в 2,5 метра, как это и предполагает самый минимум. Первые же места, расположенные под углом в 45 градусов, на парковке у центра «Eeden», оказались 2,56 метра. Пихлак отметил, что на таких, расположенных под углом, местах проще парковаться.

А на другой стороне стоянки мы нашли яркий пример того, что будет, если на 2,5-метровом месте припаркуются машины больших размеров: на одном месте примостился двухметровый микроавтобус, а на другом городской внедорожник с шириной больше 1,8 метра.

Оставшегося между ними место было так мало, что если кто-то сюда и встиснулся был, то выйти из машины мог бы с большими трудностями.

«Джип не только имеет более широкий кузов, но этот еще и шире, чем его обычный собрат, - признал Ильмар Пихлак, измеряя машину. – Если его водит крупный водитель, то залезть в машину он не сможет».

Кроме того, если из задней двери машины будут выходить дети, которые выскакивают, не глядя, то стоящая рядом машина получит новые царапины.

Торговый или семейный автомобиль?

Подойдя к микроавтобусу, Пихлак сказал, что его место никак не на обычной парковке: «Груженая машина должна стоять на торговом дворе, а тут водитель явно пошел в магазин купить продукты домой».