Парковки у торговых центров отвечают нормам только на бумаге

Если никто другой не проверяет, соответствуют ли парковки у торговых центров требованиям только на бумаге, или и в действительности, то Tartu Postimees решил взять с собой специалиста, и измерить случайно выбранные парковки.
Когда в начале марта Эстонский фонд дорожного страхования (LKF) начал информировать жителей столицы о слишком узких парковках, Tartu Postimees поинтересовался в фонде, а какова ситуация в Тарту. У LKF есть данные о трех крупнейших торговых центрах Тарту, больше измерить не успели.
Руководитель службы надзора отдела строительства и архитектуры Тартуской городской управы Андрес Айнт в номере за 9 марта признал, что при выдаче разрешений на использование новых торговых центров, городские чиновники смотрят только на то, совпадают ли размеры парковочных мест на бумаге, а на месте никто с рулеткой не ходит.
Tartu Postimees решил сам взять рулетку в руки и проверить, что представляют из себя наши парковки на самом деле.
Чтобы все было корректно, с нами отправился эмирит-профессор Таллиннского технического университета Ильмар Пихлак, инженер-строитель дорог, который раньше сам создавал стандарты для городских дорог, а также участвовал в выработке новых стандартов, утвержденных год назад.
Новейшие стандарты требуют, чтобы ширина парковочного места у торгового центра была не меньше 2,7 метра, но поскольку это требование действует всего год, настолько широких парковок еще просто не построили.
Прежние стандарты предусматривали ширину парковочного места у центра в 2,6 метра, а те, кто следовать этому пожеланию не хотел, могли рисовать места шириной и в 2,5 метра.
Машины были меньше
Ильмар Пихлаг говорит, что 2,5-метровая ширина пришла к нам еще из советских времен, когда машины были заметно меньше. Тогда ширина, например, машины «Лада» была всего 1,6 метра. Современные машины шире – 1,7-1,8 метра, а джипы и того больше.
Ильмар Пихлак растянул рулетку на парковке Ehituse ABC в Аннелинна, и получил ширину места в 2,5 метра, как это и предполагает самый минимум. Первые же места, расположенные под углом в 45 градусов, на парковке у центра «Eeden», оказались 2,56 метра. Пихлак отметил, что на таких, расположенных под углом, местах проще парковаться.
А на другой стороне стоянки мы нашли яркий пример того, что будет, если на 2,5-метровом месте припаркуются машины больших размеров: на одном месте примостился двухметровый микроавтобус, а на другом городской внедорожник с шириной больше 1,8 метра.
Оставшегося между ними место было так мало, что если кто-то сюда и встиснулся был, то выйти из машины мог бы с большими трудностями.
«Джип не только имеет более широкий кузов, но этот еще и шире, чем его обычный собрат, - признал Ильмар Пихлак, измеряя машину. – Если его водит крупный водитель, то залезть в машину он не сможет».
Кроме того, если из задней двери машины будут выходить дети, которые выскакивают, не глядя, то стоящая рядом машина получит новые царапины.
Торговый или семейный автомобиль?
Подойдя к микроавтобусу, Пихлак сказал, что его место никак не на обычной парковке: «Груженая машина должна стоять на торговом дворе, а тут водитель явно пошел в магазин купить продукты домой».
Парковочные места первого уровня многоэтажной парковки центра Eeden расположены между металлическими столбиками. Между такими столбиками нарисовано по два парковочных места, но водитель белого Renault решил, что удобнее припарковаться одному, в центре. Так для открытия дверей ему остается по 1,2 метра с обеих сторон. «На платной парковке с такого водителя нужно брать двойную плату», - ворчит Пихлак.
На этой парковке ширина мест 2,5 метра, но столбики делают их на 40 сантиметров уже. Для открытия дверей место, конечно, есть, но маневрировать нужно аккуратнее.
Эта построенная в 2003 году парковка проигрывает по ширине, зато парковка, открытая в Аннелинна вместе с новым Prisma в 2012 году дает право надеяться, что там мы найдем более удобные условия.
Наземная стоянка там шире, нет страшных столбиков. Но сразу в глаза бросилась машина, припаркованная возле укрытия для колясок, которая частично заняла соседнее парковочное место.
Пихлак достает рулетку: «Жуткое нарушение». Как это место, так и другие оказались шириной в 2,4 метра. Это ниже всех требований, даже в советское время парковочные места не могли быть настолько узкими.
Кроме того, при возведении стоянки нужно учитывать, что если рядом с местом есть бордюр, стена или другое препятствие, то парковочное место должно быть минимум 2,7 метра. А по новым стандартам и вовсе 2,85 метра.
Эмирит-профессор сделал быстрые подсчеты: сэкономив по десять сантиметров на стометровой площадке, владелец выиграл одно дополнительное место. Но победа ли это, если такую стоянку начнут избегать, опасаясь поцарапать свою машину?
Заместитель руководителя отдела архитектуры и строительства Тартуской горуправы Сигне Сарик нашла проект этой парковки в архиве. По бумагам ширина мест указана в 2,5 метра. Сарик считала, что это спорный вопрос: как все же мерить ширину, также потери несет десятисантиметровая полоса по краю, так что легко могла возникнуть ошибка.
По совету Пихлака мы присоединили одну сторону рулетки к внутренней стороне белой линии, а другую – к внешней стороне другой линии.
Юрист Prisma Peremarket Юлле Кябмре найденной ошибке удивилась: «Это хорошая и важная информация для нас, которой у нас до сих пор не было. Мы доверяли нашим строителям, которые в своей работе исходили из общей и детальной планировки местного самоуправления.
Царапины на стенах
Дальше мы идет в сторону Kvartal, в надежде, что парковка построенного прошлой осенью центра отвечает ранее предъявленным требованиям. Еще только подъезжая к месту у стены, стало ясно, что удобно тут не припарковаться. Для того чтобы не стучать дверями о стену, или о соседний автомобиль, нужно быть особенно осторожным.
Ширина такого места 2,5 метра, как и у мест, расположенных в центре парковки. «Пожелания по старым нормам тут не учтены», - признал Пихлак. В Kvartal бросилось в глаза и то, что часть машин частично припаркованы на зебре.
Пихлак вновь разматывает ленту и обнаруживает, что тут норме не отвечает и длина парковочного места. Она должна быть минимум пять метров, а там всего 4,9 метра.
На подземной парковке Тартуского универмага есть места, где водителям есть на что пожаловаться. Рядом со стеклянной дверью лифта есть место, ширина которого 2,65 метра, но разделительный столбик съедает 20 сантиметров.
Кроме того, у стены установлена помойка, и если машина хочет выезжать задним ходом, радиус поворота остается очень маленький, поскольку на расстоянии всего в 5,5 метра у стены припаркованы другие машины. Эти пять с половиной метров – жесткое нарушение норм, поскольку на самом деле это расстояние должно быть не меньше семи метров.
Все тартуские парковки в ходе одного журналистского эксперимента не измерить. Но после увиденного и измеренного Пихлак дал совет: «Если ты в себе не уверен, покупай узкую машину!».
И Сигне Сарик признала, что она не решается покупать себе новую дорогую машину только потому, что на парковках велика вероятность того, что кто-то ее поцарапает. Сейчас на стол чиновника еще не попали проекты парковок, от которых по новым стандартам будут требовать ширину мест в 2,7 метра. Но Сарик надеется, что когда эти проекты поступят, то и торговцам удастся объяснить, почему такое требование нужно.