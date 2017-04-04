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Сделай сам: смотрим видео и мастерим дом для кошки из картонной коробки

lemmik.postimees.ee
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ФОТО: Ekraanitõmmis Youtube'i videost.

Вместо того, чтобы покупать своему хвостатому и пушистому любимцу за бешеные деньги домик в зоомагазине, делаем его сами подручными средствами.

Домик для кошки - идеальное место, где животное может чувствовать себя в безопасности и предаваться беззаботному сну в любое время суток, пишет Lemmik.

Да и внешний вид домика может быть очень оригинальным. Так сказать, авторский. Для строительства кошкина дома нам понадобятся: большая картонная коробка, клейкая лента, острые ножницы или нож, карандаш, цветная бумага, клей и краски.

Подробные инструкции найдете на видео ниже!

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