Сделай сам: смотрим видео и мастерим дом для кошки из картонной коробки

Домик для кошки - идеальное место, где животное может чувствовать себя в безопасности и предаваться беззаботному сну в любое время суток, пишет Lemmik.

Да и внешний вид домика может быть очень оригинальным. Так сказать, авторский. Для строительства кошкина дома нам понадобятся: большая картонная коробка, клейкая лента, острые ножницы или нож, карандаш, цветная бумага, клей и краски.

Подробные инструкции найдете на видео ниже!