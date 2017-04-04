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Дело о взятке Олега Осиновского передано в суд

BNS
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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Генеральная прокуратура Латвии передала в суд уголовное дело обвиняемого в получении взятки бывшего руководителя ГАО "Латвияс дзелзцельш" (ЛДз) Угиса Магониса и эстонского миллионера Олега Осиновского.

Как сообщила агентству BNS пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина, не называя имен обвиняемых, прокурор отдела Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел передал в суд Латгальского предместья города Риги уголовное дело в отношении государственного должностного лица о принятии взятки в крупном размере и в отношении частного лица о предложении и передаче взятки в крупном размере.

По уголовному делу к уголовной ответственности привлечены бывший председатель правления ЛДз за принятие взятки в размере 499,5 тыс. евро от частного лица в связи с закупкой дочерним предприятием ЛДз "Сервис подвижного состава ЛДз".

Частное лицо привлечено к уголовной ответственности за предложение взятки в 500 тыс. евро и передачу 499,5 тыс. евро вышеупомянутому государственному должностному лицу за принятие решения в интересах юридического лица - иностранного предприятия.

Угис Магонис был задержан летом 2015 года по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. евро. В даче взятки подозревается эстонский предприниматель-миллионер Олег Осиновский.

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