Путин назвал соседние страны России потенциальными объектами террористических атак

"Мы видим, то ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому - недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших", - сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

"Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным, потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз для наших стран", - сказал президент.