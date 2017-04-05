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Путин назвал соседние страны России потенциальными объектами террористических атак

"Интерфакс"
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Владимир Путин. | ФОТО: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Трагедия в Санкт-Петербурге подтверждает, что ситуация в сфере антитеррора не становится лучше, все страны СНГ являются потенциальными объектами террористических атак, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, то ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому - недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших", - сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

"Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным, потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз для наших стран", - сказал президент.

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