Заправки Statoil вскоре исчезнут

«Мы хотели провести смену названия для наших клиентов как можно более плавно: полтора года назад мы приступили к оповещению; год назад сменили коммерческое название компании; два месяца назад открыли основательно обновленную станцию Circle K в Мярьямаа; а в конце марта протестировали смену торговой марки на станциях обслуживания “Горхолл” и “Петролеуми” в Таллинне. На всех этих этапах мы смогли протестировать элементы нового бренда до начала большого проекта», - отметила генеральный директор Circle K Eesti AS Кай Реало.

«Теперь, с весны до осени, будет проводится основная работа по смене названия, и мы движемся в темпе в среднем по три-четыре станции обслуживания в месяц. Первые три станции в Таллинне уже готовы», - добавила Реало.

«Для клиентов изменится только внешний облик наших станций – новая цветовая гамма и новый логотип. При этом уже сейчас нас знают по трем основным знаковым товарам – топливо, кофе и хот-доги, и мы хотим и впредь оставаться эталоном в этих сегментах, а заметить нас будет легко по большой букве K», - сказала Реало.

«Все эти знаковые товары, столь важные для наших клиентов, – отличный кофе, разнообразная еда, качественное моторное топливо miles и milesPlus, автомойки и обслуживание высокого уровня – никуда не денутся и будут доступны нашим клиентам им в дальнейшем», - пояснила Реало.

«В Скандинавии переход станций обслуживания Statoil на новую глобальную торговую марку начался в мае прошлого года. Сегодня, опираясь на опыт коллег, мы можем сказать, что клиенты положительно восприняли изменения», - отметила Реало.

Смена торговой марки не повлечет за собой никаких изменений в структуре организации или штате сотрудников компании.