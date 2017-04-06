Австралийские бизнесмены сфабриковали обвинение против девушки из Эстонии

Эта история началась с того, что собственники предприятия по производству досок для серфинга из Квинслэнда Тим Бебан и Эндрю Мигер получили сообщение из банка и обнаружили, что часть их товара была куплена в Интренете с помощью краденых банковских карточек. День спустя они получили второе и третье сообщение, а через неделю с краденых карт было собрано платежей на сумму почти в 7500 долларов. К тому моменту, как они выяснили, что их доски перепродают в Интернете, платежи выросли уже до 17 000 долларов. Банки связались с предприятием, деньги были возвращены владельцам кредитных карт, а Бебан и Мигер остались и без своего товара, и без денег.

По данным австралийского портала 9news, о происходящем предприниматели проинформировали как австралийских борцов с киберпреступностью, так и местное отделение полиции, но поскольку, с их точки зрения, ничего предпринято не было, они решили искать виновных самостоятельно. В одном из сетевых магазинов они узнали свою доску и отправились в Синдей, чтобы на нее посмотреть.

Бизнесмены обвиняют эстонку

Бебан и Мигер встретились во дворе дома, арендуемого Airbnb в Сиднее, с девушкой из Эстонии Кларой Коду, которая согласилась продать в Интернете доску для серфинга, которую получила от своего друга.

«Друг попросил меня взять и продать один пакет, - рассказала Коду Postimees. – И предложил мне взять 30 процентов от полученных денег. Я согласилась, я доверяла этому человеку и не особо выясняла, откуда это взялось. Спросила только, все ли легально, но он сказал: конечно, не беспокойся».

По словам Коду, вчера она узнала, что и этому другу самому было предложено заработать таким же образом: он познакомился в ночном клубе с человеком, который попросил его продать доску для серфинга: «Точно неизвестно, кто за всем этим стоит. Но этот человек был откуда-то с Бали».

Девушка сказала, что о подобной мошеннической схеме, распространяющейся в Астралии, она слышала и раньше: «Это было очень глупо и очень наивно с моей стороны, что я не углублялась и не выясняла. Мне хватило того, что сказали, что это безопасно и тут нет ничего незаконного».

Прибывшие на место «покупатели» Бебан и Мигер, по словам Коду, отобрали у нее телефон, обозвали воровкой, сфотографировали и забрали деньги и документы и у ее соседки по квартире, которая вообще ничего не знала об этом деле.

«Я до сих пор не понимаю, как это произошло, но я оказалась во все это впутана и из меня сделали танкиста, - сказала она. – У моей соседки по квартире, которая на самом деле не имеет отношения к этому делу, отобрали деньги и документы. Они думали, что вся компания связана с этим делом».