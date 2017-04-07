Пять исторических зданий на рынке недвижимости Эстонии

1. Ныммеское сокровище

Построенная в начале прошлого века видным архитектором Эрнстом Кюнертом летняя резиденция - одно из немногих зданий такого типа, сохранившихся в Нымме. Перед II мировой войной владельцы дома уехали в Германию, оформив дарственную на имя своей горничной. Эффектная вилла с башенкой и отделкой фасада в стиле фахверк - настоящая жемчужина архитектуры.

Информация о продаже, история дома и остальные фотографии находятся на странице KV.ee.

Вилла Банге в Нымме. Фото: KV.EE

2. Комплекс зданий с необыкновенной энергетикой

Это уникальное здание находится в очень красивом месте и знаменито тем, что когда-то в нем находилась школа, где учились такие знаменитости, как композитор Фредеберт Туглас, художник Конрад Мяги и писатель Яан Кярнер. Школа была закрыта в 1973 году. Впоследствии там работал музей, а еще позже дом использовался как дача.

Информация о продаже, история дома и остальные фотографии находятся на странице KV.ee.

Бывшая школа Удерна. Фото: KV.EE

3. Памятник советской истории

Эта дача была спроектирована в 1957 году архитектором Уно Тёльпусом по заказу Совета министров ЭССР. Дом находится в Меремыйза под Кейла, в паре сотен метрах от моря. Имеются все коммуникации.

Информация о продаже, история дома и остальные фотографии находятся на странице KV.ee.

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Дача, построенная по заказу Совета министров ЭССР. Фото: KV.EE

4. Главное здание бывшей мызы Рахумяэ

Этот деревянный дом на высоком фундаменте был построен примерно в 1880 году. Долгое время в нем располагались конторы различных сельхозпредприятий, а так же здание использовалось и как жилое помещение. Сохранился большой парк и подсобные строения.

Информация о продаже, история дома и остальные фотографии находятся на странице KV.ee.

Главное здание старой мызы. Фото: KV.EE

5. Дача дворянского семейства

Этот дом принадлежал клану фон Тизенгаузенов. Трудно представить, что находящийся практически в центре Таллинна на улице Котка в глубине двора и используемый как складское помещение красивейший дом когда-то был загородной дачей!

Информация о продаже, история дома и остальные фотографии находятся на странице KV.ee.