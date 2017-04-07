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CNN: на разбомбленном США аэродроме находились россияне

Rus.Postimees.ee
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Российский военный лагерь в Сирии. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Hassan Ammar/AP

Россияне находились на аэродроме Шайрат в Сирии, по которому ночью нанесли ракетный удар военные США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Отмечается, что роль этих россиян в настоящее время до конца не ясна, сообщает портал Newsru.com.

Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что удар по военному аэродрому привел к жертвам. Однако о том, были ли пострадавшие среди граждан РФ, ничего не сообщалось.

В пятницу, 7 апреля, стало известно, что никто из россиян не пострадал. Об этом сообщил "Интерфаксу" со ссылкой на собственные источники депутат Госдумы, первый зампред организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин. "Пострадавших среди россиян в результате удара США по авиабазе "Шайрат" нет", - сказал он.

Ранее в Пентагоне заявили, что заранее связались с представителями РФ и предупредили о планируемой атаке. Также отмечалось, что удары не наносились по тем частям базы, на которых, предположительно, могли находиться российские силы.

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