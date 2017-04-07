Ратас заступился за Миксера перед Тоом

«Произошедшая в Сирии химическая атака на гражданское население является грубым нарушением международного права. Разумеется, международная общественность не может не отреагировать на нее. В то же время, все попытки найти мирное решение сирийскому конфликту в Совете безопасности ООН, к сожалению, были безуспешными из-за возражений России, - передал слова Ратаса пресс-секретарь правительства. - Согласно нашей информации, вмешательство США руководствовалось прежде всего целью помешать пользованию военной инфраструктурой для преступлений против человечества и военных преступлений режима [президента Сирии Башара аль-] Асада».

По словам премьер-министра, администрация США подтвердила, что это было одноразовой акцией. «Теперь вопрос в том, каким станет следующий шаг Асада и как себя поведет Россия. Химическая атака показывает, что попытки полностью вывести из Сирии химическое оружие не были успешными», - сказал Ратас.

Ратас заступился за Миксера

Комментируя высказывания евродепутата Яны Тоом, Ратас подчеркнул, что за управление эстонским государством несет ответственность все правительство в целом.

«Нет оснований сомневаться в компетентности членов кабинета. Я высоко ценю деятельность министра иностранных дел Свена Миксера по защите и развитию внешнеполитических интересов Эстонии».

«Сирийский конфликт продолжается недопустимо долго, гуманитарный кризис приобрел огромные размеры. Погибло около полумиллиона человек, более пяти миллионов человек находятся в качестве беженцев в других странах, в стране 13,5 млн внутренних беженцев. Международная общественность должна решительно работать над решением сирийского кризиса и добиться наконец реального результата», - сказал Ратас.

«Мы нуждаемся в решении без химических атак, в которых погибают невинные люди, в том числе дети, а военных преступников следует призвать к ответственности», - сказал Ратас.