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Tallink: отбывающие из Стокгольма паромы задержатся на полчаса

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Tallink/Andres Raudjalg

Паромы судоходной компании Tallink, отбывающие из Стокгольма, выйдут с 30-минутным опозданием, чтобы все пассажиры, оказавшиеся в центре города, успели вернуться на судно.

Все сегодняшние отправления паромов Tallink из Стокгольма в Ригу, Таллинн и Хельсинки переносятся на полчаса, что позволит оставшимся в центре города пассажирам успеть вернуться на судно, сообщили в предприятии.

Завтра паромы будут ходить согласно обычному графику. Если пассажиры желают продать или аннулировать сегодняшние билеты, их просят связаться со службой поддержки клиентов по телефону +372 640 9808.

Tallink выражает соболезнования родным и близким погибших.

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