Tallink: отбывающие из Стокгольма паромы задержатся на полчаса

Все сегодняшние отправления паромов Tallink из Стокгольма в Ригу, Таллинн и Хельсинки переносятся на полчаса, что позволит оставшимся в центре города пассажирам успеть вернуться на судно, сообщили в предприятии.

Завтра паромы будут ходить согласно обычному графику. Если пассажиры желают продать или аннулировать сегодняшние билеты, их просят связаться со службой поддержки клиентов по телефону +372 640 9808.

Tallink выражает соболезнования родным и близким погибших.