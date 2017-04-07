Tallink: отбывающие из Стокгольма паромы задержатся на полчаса
7 апреля 2017 г., 19:00
Паромы судоходной компании Tallink, отбывающие из Стокгольма, выйдут с 30-минутным опозданием, чтобы все пассажиры, оказавшиеся в центре города, успели вернуться на судно.
Все сегодняшние отправления паромов Tallink из Стокгольма в Ригу, Таллинн и Хельсинки переносятся на полчаса, что позволит оставшимся в центре города пассажирам успеть вернуться на судно, сообщили в предприятии.
Завтра паромы будут ходить согласно обычному графику. Если пассажиры желают продать или аннулировать сегодняшние билеты, их просят связаться со службой поддержки клиентов по телефону +372 640 9808.
Tallink выражает соболезнования родным и близким погибших.