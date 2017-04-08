В московском метро поймали людей со следами взрывчатки на руках и одежде

"На трех станциях московского метро при прохождении проверочных мероприятий были пойманы пять пассажиров со следами взрывчатых веществ на руках. Все они – выходцы из Киргизии и Казахстана", – говорится в сообщении. Их поймали на станциях "Таганская", "Каховская" и "Коломенская", сообщает Newsru.

Как уточняется в сообщении, пары и частицы нитроглицерина и тетрила, которые используются как ингредиенты при создании самодельных взрывных устройств, удалось обнаружить на руках и одежде пассажиров с помощью специальных приборов. На данный момент выясняют, откуда у подозрительных лиц на руках оказались следы взрывчатых веществ.