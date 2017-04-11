Навстречу лету с продуктами из мяса птицы, которые хвалят консультанты по питанию!

На состоявшейся в феврале этого года встрече рабочей группы COPA/COGECA по мясу птицы и яйцам было отмечено, что ввоз мяса птицы в Евросоюз вырос в минувшем году на 2,8%, а в этом году, по оценкам, поднимется еще на 3,5%. Знания людей о пользе, которую приносит мясо птицы, и растущий спрос на него заставляют и производителей чаще изготавливать вкуснейшие продукты именно из него.

В ассортименте торговой марки Nõo Lihavürst можно найти самую разную продукцию из мяса птицы, обладающую превосходной консистенцией и вкусом: ветчину, снэки, шашлык в изысканном маринаде, фрикадельки, сосиски, мясо для гриля и др. Начиная с этой весны, в ассортименте Nõo Lihavürst появилось также несколько совершенно новых продуктов из мяса птицы: сырые колбасы из куриного мяса (Kanalihaga toorvorstid), куриный шашлык с луком и чили (Sibula-tšilli kanašašlõkk), юбилейный куриный шашлык (Juubeli kanašašlõkk), сырокопченая колбаса из мяса бройлера (Broileri täissuitsuvorst), сырокопченая колбаса из мяса индейки (Kalkuni täissuitsuvorst) и др.

Продукция Nõo Lihavürst из мяса птицы включена также в планы питания известной персональной веб-программы Fitlap, предлагающей консультации в области тренировок и правильного питания. Людям, которые хотят похудеть или сохранить свой вес при помощи правильного питания, Fitlap рекомендует планы питания, которые включают куриный шашлык с чили и апельсином (Tšilli-apelsini kanašašlõkk), куриный шашлык с луком и чили (Sibula-tšilli kanašašlõkk) и глазированную курицу (Glasuuritud kana).

Главный тренер и консультант по питанию Fitlap Хейкки Мяги считает, что неважно, хочет ли человек сохранить свой вес на стабильном уроне или сбросить его – мясо птицы будет полезно в обоих случаях. Для мяса курицы важно качество и вкус. В случае продуктов Nõo Lihavürst оба критерия выполнены, а потому Fitlap использует многие из них в дневных меню своих клиентов и рекомендуемых им рецептах. «Прошло время, когда для похудения приходилось есть безвкусную и скучную пищу», – пояснил Хейкки Мяги.

Хейкки Мяги также согласен с тем, что мясо курицы – это здоровое и полезное питание, и рекомендует его людям, которые следят за своим весом. Причина, прежде всего, в том, что меню одинаковой калорийности может включать больше курицы, чем свинины или говядины, так как курица содержит меньше жира. «Мясо курицы делает качественным высокое содержание в нем белка, а также тот факт, что за счет этого оно, как правило, содержит меньше жира», – добавил Мяги.

Конечно, консультант по питанию напоминает людям, что, как и в случае свинины, при потреблении курицы важно следить, какая часть тушки является его источником. Крылышки, голени и кожа содержат больше жира, чем классическое куриное филе и бедра, лежащие на прилавках магазинов.

Из продуктов торговой марки Nõo Lihavürst Fitlap уже использует в своих рецептах многие продукты из мяса курицы и планирует добавить в меню также мясо индейки той же марки. «Мы испытали всю продукцию Nõo Lihavürst, и я могу смело сказать, что это невероятно вкусные и полезные продукты», – прокомментировал Хейкки Мяги.