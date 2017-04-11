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В Локса вывоз мусора подорожает на 1000%

Rus.Postimees.ee
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Мусор. | ФОТО: Scanpix

С первого мая в Локса будут действовать новые цены на вывоз бытовых отходов.

Если сейчас вывоз, например, мешка объемом до 100 литров стоит 10 центов, то через месяц цена будет 1,10 евро - то есть цена увеличится на 1000%, сообщает Rus.err.ee.

Изменения цены касаются всех контейнеров объемом до 1,5 кубометров. Не изменится цена на контейнера объемом до 2,5 кубометров и до 4,5 кубометров.

Вывозом мусора в городе занимается фирма Eesti Keskkonnateenused AS, которая объяснила необходимость повышения цен ростом акцизов на топливо и увеличением затрат на рабочую силу.

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