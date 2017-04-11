В Локса вывоз мусора подорожает на 1000%

Если сейчас вывоз, например, мешка объемом до 100 литров стоит 10 центов, то через месяц цена будет 1,10 евро - то есть цена увеличится на 1000%, сообщает Rus.err.ee.

Изменения цены касаются всех контейнеров объемом до 1,5 кубометров. Не изменится цена на контейнера объемом до 2,5 кубометров и до 4,5 кубометров.

Вывозом мусора в городе занимается фирма Eesti Keskkonnateenused AS, которая объяснила необходимость повышения цен ростом акцизов на топливо и увеличением затрат на рабочую силу.