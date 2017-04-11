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Пьяный мужчина набросился с ножом на случайного прохожего

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Во вторник вечером в Тарту охранник задержал пьяного мужчину, который нападал с ножом на случайных прохожих.

В 19.30 на улице Лайа 47-летний мужчина попросил у прохожего сигарету. Прохожий ему вежливо отказал. По предварительным данным, после этого мужчина выхватил нож и напал на прохожего, сообщает Postimees.ee.

К счастью, пострадавший получил легкие травмы. В момент, когда между двумя мужчинами произошла потасовка, мимо проезжал патрульный экипаж охранной фирме. В итоге мужчина был задержан.

Вскоре на место происшествия подоспели полицейские, которым позвонил другой очевидец произошедшего. Охранники передали мужчину полиции. Полицейские обнаружили, что у него при себе было целых два ножа. Мужчина был доставлен в арестный дом.

Пострадавшего доставили в клинику Тартуского университета. После оказания первой медицинской помощи его отпустили на домашнее лечение.

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