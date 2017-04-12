Ангела Меркель едет в Россию

Программа визита Меркель пока не опубликована, однако предполагается, что основными темами на переговорах станет Украина, санкции Евросоюза, торговые связи и озабоченность Германии тем, что Россия может попытаться вмешаться в ход парламентских выборов в Германии в сентябре, сообщает Reuters.

Это первый визит Меркель в Россию с июня 2013 года.