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Ангела Меркель едет в Россию

Rus.Postimees.ee
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Ангела Меркель. | ФОТО: JOHN MACDOUGALL/AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву 2 мая для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Программа визита Меркель пока не опубликована, однако предполагается, что основными темами на переговорах станет Украина, санкции Евросоюза, торговые связи и озабоченность Германии тем, что Россия может попытаться вмешаться в ход парламентских выборов в Германии в сентябре, сообщает Reuters.

Это первый визит Меркель в Россию с июня 2013 года.

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