КаПо: Кремль продолжает финансировать направленную против Эстонии пропаганду

Обстоятельством, которое в минувшем году оказало влияние на безопасность Эстонии и в более широком смысле - на безопасность Европы, стала, как утверждает КаПо, углубляющаяся агрессивная политика России в противостоянии Западу.

«Последний, как представляет Кремль, подлежит рассмотрению в российском информационном поле как враг или, по крайней мере, как угроза интересам России. Эти интересы становятся все яснее и откровенно не дифференцируются, однако по сути дела Россия пытается сохранять политику сферы влияния Советского Союза, на основании которой в 1992 году была озвучена так называемая доктрина Караганова», - пишет КаПо в ежегоднике, презентация которого состоялась в среду.

Главная цель Москвы, подтверждает КаПо,- ослабить единство Европейского союза и НАТО, поставив под сомнение союзнические связи и для этого разделяя общество, пытаясь сделать это так, как было бы выгодно Кремлю. В поисках путей достижения своих целей методы действия восточного соседа противоречивы, они применяются к каждому из государства-членов ЕС и НАТО, исходя из на основе конкретных условий и возможностей.

«Для того, чтобы расколоть союзников и общества, Москва использует кибератаки, направленные утечки информации, дезинформацию и непосредственную ложь, чтобы повлиять на общественное мнение и дискредитировать демократические избирательные процессы. В ряде случаев в странах ЕС и НАТО были попытки воздействия на славянское большинство посредством идеи панславянизма. Поддерживаются связи с организациями, выступающими за так называемые традиционные семейные ценности. Одним из методов дестабилизации в государстве и порождения напряженной ситуации является политическая поддержка радикальных сил, а в некоторых случаях и даже финансирование их деятельности», - отмечает КаПо.

В 2016 году свой след оставило и решение НАТО о размещении дополнительных боевых групп альянса для противодействия растущей агрессивной политике России в восточных государствах. «Это обусловило агрессивную реакцию российских СМИ и политиков, где зачастую смешаны причины со следствием, и вылилось в агрессивную пропагандистскую кампанию, в которой говорится о дурных намерениях Северо-Атлантического альянса против России», - пишет КаПо в ежегоднике.

Кремль, как подтверждает Полиция безопасности, постоянно вдохновляет и финансирует лиц, которые поддерживают пропагандистский нарратив против Эстонии на мероприятиях международных организаций. «Например, представители неправительственных организаций Информационный центр по правам человека и Русская школа Эстонии вновь участвовали в работе проходившего в Варшаве 19-30 сентября 2016 года совещания Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, посвященного надзору за человеческим измерением. Их „труд“ вновь финансировал Кремль. За российские деньги „независимые представители эстонского гражданского общества“ обрисовали картины жизни в Эстонии, полностью отвечавшие ожиданиям спонсоров: нарушения прав русских детей по получению образования на родном языке, массовое безгражданство и так далее», - отмечает КаПо.

Кремль пытается и покупать влияние, утверждает КаПо. В крайних случаях предлагаются деньги зарубежным партиям или бывшим политикам или руководителям предприятий, связанных с российской государственностью или государством. «Российские государственные фонды и медиапредприятия финансируют также действующие за рубежом, в том числе и в Эстонии, работу неправительственных организаций. Относительно Эстонии нельзя говорить о крупных суммах - скорее, эта помощь измеряется сотнями тысяч евро, нежели большими суммами», - полагает КаПо.