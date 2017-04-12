График: россияне винят Путина за коррупцию
12 апреля 2017 г., 18:28
По данным социологического опроса, проведенного "Левада-центром", две трети россиян считают, что за ситуацию с коррупцией в России несет ответственность президент Владимир Путин, пишет Postimees.
42% опрошенных отметили, что глава государства несет ответственность за масштабы коррупции и финансовых злоупотреблений в высших эшелонах власти "в значительной мере", а 25% – в полной мере. 20% винят Путина "отчасти", а 9% считают, что глава государства "не может отвечать за все".