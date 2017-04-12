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График: россияне винят Путина за коррупцию

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Aleksey Nikolskyi/Sputnik/Scanpix

По данным социологического опроса, проведенного "Левада-центром", две трети россиян считают, что за ситуацию с коррупцией в России несет ответственность президент Владимир Путин, пишет Postimees.

42% опрошенных отметили, что глава государства несет ответственность за масштабы коррупции и финансовых злоупотреблений в высших эшелонах власти "в значительной мере", а 25% – в полной мере. 20% винят Путина "отчасти", а 9% считают, что глава государства "не может отвечать за все".

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