График: россияне винят Путина за коррупцию

42% опрошенных отметили, что глава государства несет ответственность за масштабы коррупции и финансовых злоупотреблений в высших эшелонах власти "в значительной мере", а 25% – в полной мере. 20% винят Путина "отчасти", а 9% считают, что глава государства "не может отвечать за все".