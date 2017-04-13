Финансовые проверки выявили нарушения в учреждениях Кохтла-Ярве

В Кохтла-Ярвеском центре культуры финансовая комиссия Кохтла-Ярвеского горуправления побывала 18 декабря 2016 года, в Кохтла-Ярвеском спортивном центре - 12 февраля 2017-го. Проверочные акты с предписаниями в адрес руководителей центров были опубликованы на домашней странице горуправления в начале апреля. Список довольно внушительный: в первом случае 27 замечаний, во втором - 26.

Как уверяет руководитель комиссии Людмила Тарасевич, тревожиться горожанам не стоит - любая плановая проверка выявляет какие-то недостатки. А в данном случае большинство высказанных замечаний носят рекомендательный характер.

«Не помню случая, чтобы в проверочном акте было написано, что все хорошо и нет замечаний, - объясняет она. - После недавней реновации в центре культуры был очень большой объем работы, связанный с заменой оборудования, мебели и так далее. Все делалось быстро, хотелось скорее распахнуть двери горожанам, что, возможно, стало причиной того, что на некотором оборудовании не хватает инвентарных номеров, где-то отсутствует маркировка и так далее. Мы указали на недостатки и попросили все прояснить или устранить, оформить и представить дополнительную документацию, ведь чтобы сделать инвентаризацию имущества, мы должны идентифицировать инвентарь, однако если на ковре или стуле нет номера, как это сделать? Все артикулы до последней буквы и цифры должны быть на месте и четко видны. Поэтому все недостающее отражено в акте проверки, установлены сроки для устранения. Абсолютно ответственно могу заявить: все имущество на месте, никаких недостач не обнаружено, а многие пункты в актах вообще носят рекомендательный характер».

Тарасевич сообщила, что такая же рядовая и плановая проверка была проведена в спортивном центре, где также указали на ряд неточностей.

Она добавила, что частично они уже получили объяснения по замечаниям, а привести все в соответствие с требованиями руководители учреждений должны к июню. «Это обычный порядок нашей внутренней работы - в указанный срок мы обязательно вернемся и проведем последующий контроль выполнения предписаний».