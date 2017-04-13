Во время резни в Беслане погибла учительница из Эстонии

Поначалу судьба Златы Азиевой из Нарва-Йыэсуу была неизвестна, но позже пришло подтверждение о ее гибели на основании анализа ДНК. Азиева работала в школе учителем информатики и математики.

Ей было всего 34 года. Семью годами ранее, сразу после окончания Петербургского университета она поехала работать в Беслан, писало Delfi. Азиева была замужем за бывшим одноклассником, выходцем из Осетии. У пары была дочь, с которой Азиева ездила в Эстонию летом того же года, когда произошла трагедия.

В память о Злате Азиевой в сентябре 2004 года в церки князя Владимира в Нарва-Йыэсуу была отслужена панихида.