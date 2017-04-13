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Во время резни в Беслане погибла учительница из Эстонии

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Rus.Postimees.ee
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Злата Азиева. | ФОТО: Kalev Lilleorg

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить родственникам погибших при захвате школы в Беслане 2,95 млн евро. Среди 334 погибших была и учительница родом из Эстонии.

Поначалу судьба Златы Азиевой из Нарва-Йыэсуу была неизвестна, но позже пришло подтверждение о ее гибели на основании анализа ДНК. Азиева работала в школе учителем информатики и математики.

Ей было всего 34 года. Семью годами ранее, сразу после окончания Петербургского университета она поехала работать в Беслан, писало Delfi. Азиева была замужем за бывшим одноклассником, выходцем из Осетии. У пары была дочь, с которой Азиева ездила в Эстонию летом того же года, когда произошла трагедия.

В память о Злате Азиевой в сентябре 2004 года в церки князя Владимира в Нарва-Йыэсуу была отслужена панихида.

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