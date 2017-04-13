Оплата в два клика, или почему покупать нужно именно на Hansabay

Эстония уже давно считается интернет-страной, здесь в сети абсолютно все: от банковских переводов до шопинга. Покупать можно все: от одежды и бытовой техники до продуктов. У наших крупнейших супермаркетов уже несколько лет работают интернет-магазины, в которых запросто можно купить как продукты, так и все необходимые повседневные товары. Но все же лидерами остаются онлайн-магазины, предлагающие одежду, бытовую технику и косметику.

Для того, чтобы объединить всех на одной площадке, был создан ресурс Hansabay, одной из отличительных особенностей которого стало то, что вам больше не нужно кочевать из магазина в магазин, из сайта на сайт. Регистрируясь здесь в качестве пользователя вы получаете множество выгод. Одним из главных удобств ресурса является то, что совершая покупки, вы оплачиваете их, не выходя за пределы адреса www.hansabay.ee.

Система задумана таким образом, чтобы максимально облегчить жизнь пользователям, поэтому, выбрав нужный товар, останется лишь оплатить его и ждать курьера. А для оплаты покупок здесь существует несколько возможностей.

Оплата через интернет-банк

Для оплаты через интернет-банк выберите способ оплаты: "Оплатить в интернет-банке".

Нажмите на кнопку "Подтвердить заказ".

Система перенаправит вас в интернет-банк, где можно будет оплатить счет.

Закончив свои действия, обязательно нажмите на кнопку "возврат к продавцу".

Как только вернетесь обратно, увидите сообщение, подтверждающее, что сделка прошла успешно.

С Hansabay сотрудничают Swedbank, SEB, Nordea, LHV и Krediidipank.

Оплата кредитной или дебетовой картой (EveryPay)

Чтобы оплатить покупки с помощью кредитной карты, при оформлении заказа нужно выбрать соответствующий способ оплаты: "Оплата кредитной картой». Затем выбрать тип вашей карты.

Введите запрашиваемые данные: номер кредитной карты, дату ее действия, имя владельца и секретный код CVV2 / CVC2.

Секретный код CVV2 (для карт Visa) расшифровывается, как Card Verification Value 2 и расположен на задней части карточки, под магнитной полосой. Состоит из 3 цифр.

Секретный код CVC2 представляет собой такой же трехзначный код, который также расположен на обратной стороне пластиковой карты, но предназначен для карточек MasterCard.

Все. Оплата покупки проста и занимает лишь несколько минут. Более того, оплата кредитной картой зашифрована, поэтому мы гарантируем защиту ваших данных.

Есть также вариант рассрочки платежей, в этом случае партнерами Hansabay выступают предприятия LHV и Liisi.

Не бойтесь интернета

Если все-таки вы не доверяете интернет-платежам, то есть два очень простых способа избежать неприятностей.

Первый - для интернет-платежей стоит завести отдельную карту, на которой будет лишь та сумма, которую вы намереваетесь в данный момент потратить.

Второй - виртуальные карты. Данная возможность есть у ряда крупных банков Эстонии. Виртуальные карты не имеют материального носителя, их можно моментально открывать через интернет-банк на один платеж и закрывать их, так же не выходя из дома. Для этого просто необходимо зайти в свой интернет-банк и выбрать данную команду, обезопасив тем самым себя от возможного мошенничества.