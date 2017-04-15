Эстонская «жемчужина» в центре Санкт-Петербурга

За шесть лет после после окончания реконструкции эстонская церковь в Санкт-Петербурге превратилась в важный культурный центр. «Наш концертный зал стал очень популярным, в нем желают выступить многие музыканты из Петербурга и Москвы», - рассказала Rus.Postimees директор концертного зала церкви Св.Иоанна Зоя Туманова-Родман.

Церковь Св.Иоанна существует в двух ипостасях - как церковь и концертный зал. Службы проводятся на эстонском и русском языках. Творческая жизнь бьет ключом. Здесь можно познакомиться с классической и хоровой музыкой, услышать выступления как профессиональных коллективов из Эстонии, таких как Эстонский национальный мужской хор (RAM) и Эстонский государственный симфонический оркестр (ERSO), так и самодеятельных коллективов.

Директор Eesti Kontsert Юри Лейтен уверен, что в петербургскую церковь стоит заглянуть каждому туристу из Эстонии: «Милости просим! Наши двери открыты для всех. Церковь работает круглый год, за исключением понедельников. Сюда можно просто прийти в гости и посмотреть на эту красоту, а можно послушать концерт. В течение года в церкви проходит около 100 концертов».

Этим летом в концертном зале церкви Св.Иоанна в Санкт-Петербурге ожидается важное культурное событие. В июле здесь впервые пройдет конкурс вокалистов имени Г.Отса, идею проведения которого эстонские организаторы вынашивали несколько лет.

«Имя Георга Отса всегда объединяло Таллинн и Санкт-Петербург. Символично, что последний спектакль в своей жизни он исполнил в Таллинне, а предпоследний – на сцене Мариинки, - рассказала Туманова-Родман. - Каждый год в марте мы проводим концерт, приуроченный ко его дню рождения. И, наконец, созрели до более масштабного проекта. Это очень ответственно и важно!»